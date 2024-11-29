https://sarabic.ae/20241129/وزير-الدفاع-الروسي-يصل-إلى-كوريا-الديمقراطية-خلال-زيارة-رسمية-1095309237.html
وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية في زيارة رسمية
وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وصل في زيارة رسمية، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الجمعة. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T05:25+0000
2024-11-29T05:25+0000
2024-11-29T05:38+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه من المقرر أن يعقد بيلاؤوسوف، "عددا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي القيادة العسكرية والعسكرية السياسية للجمهورية".وكان في استقبال بيلاؤوسوف، نظيره، وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نو غوانغ تشول.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، قانونًا بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية.وتم نشر وثيقة القانون الموقعة من بوتين على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.وكان بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد وقّعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في أثناء زيارة الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ، في 19 يونيو/حزيران الماضي، لتحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية، المبرمة في 9 فبراير/شباط 2000.القوات الروسية تستهدف مواقع للأسلحة الغربية التي تستخدمها قوات كييف ضد روسيا
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روسيا, كوريا الشمالية
وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية في زيارة رسمية
05:25 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 05:38 GMT 29.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وصل في زيارة رسمية، إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الجمعة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه من المقرر أن يعقد بيلاؤوسوف، "عددا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي القيادة العسكرية والعسكرية السياسية للجمهورية".
وفي مطار سونان، أقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الروسي، بمشاركة سرية حرس الشرف التابعة للجيش الشعبي الكوري.
وكان في استقبال بيلاؤوسوف، نظيره، وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نو غوانغ تشول.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، قانونًا بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية.
وتم نشر وثيقة القانون الموقعة من بوتين على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وكان بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد وقّعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في أثناء زيارة الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ، في 19 يونيو/حزيران الماضي، لتحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية، المبرمة في 9 فبراير/شباط 2000
.