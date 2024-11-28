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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241128/القوات-الروسية-تستهدف-مواقع-للأسلحة-الغربية-التي-تستخدمها-قوات-كييف-ضد-روسيا-1095302347.html
القوات الروسية تستهدف مواقع للأسلحة الغربية التي تستخدمها قوات كييف ضد روسيا
القوات الروسية تستهدف مواقع للأسلحة الغربية التي تستخدمها قوات كييف ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية ستواصل تعقب الأسلحة بعيدة المدى الغربية الصنع الموجودة في أوكرانيا، وستستهدف بالنيران المطارات ومناطق... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T17:13+0000
2024-11-28T17:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية، أنه، بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، دمرت ضربات صاروخية من طراز "إسكندر" الباليستي في مقاطعة سومي خمس منصات إطلاق لأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق باستخدام صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، بما في ذلك قاذفتان من طراز "ملرز"، وعربة نقل وتحميل خاصة بها في منطقة توكاري (8 كم شمال غربي سومي)، وثلاث قاذفات صواريخ "هيمارس" في منطقة مالي بوبريك (20 كم جنوب شرق سومي)، بالإضافة إلى ما يصل إلى 30 متخصصًا من الأطقم القتالية لهذه القاذفات.في 25 نوفمبر، ونتيجة لهجوم صاروخي على مقر وحدة "كراكن" التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية في مدينة خاركوف، قُتل ما يصل إلى 40 متخصصًا أجنبيًا، معظمهم من الولايات المتحدة.وأدى هجوم صاروخي من طراز "إسكندر" على نقطة الانتشار المؤقتة لمفرزة من مركز العمليات الخاصة لقوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية في أوديسا إلى مقتل 72 من العسكريين بينهم تسعة فرنسيين من المدربين والمتخصصين الفنيين.في صباح يوم 28 نوفمبر، تم تنفيذ هجوم مشترك على منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية للطاقة التي تضمن عملها.وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه "استخدمنا 100 صاروخ من مختلف الأنواع و466 طائرة مسيرة من طراز "غيران-2" خلال هجماتنا على مواقع للأسلحة الأوكرانية في الفترة الأخيرة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "قواتنا ستواصل مراقبة المطارات ومناطق الانتشار وطرق حركة الأسلحة الغربية وستستمر بقصفها".وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق نوفوياكوليفكا، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
https://sarabic.ae/20241128/بوتين-إذا-حصلت-كييف-على-أسلحة-نووية-ستستخدم-روسيا-كل-وسائل-التدمير-المتاحة-1095293403.html
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روسيا

القوات الروسية تستهدف مواقع للأسلحة الغربية التي تستخدمها قوات كييف ضد روسيا

17:13 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 17:25 GMT 28.11.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية ستواصل تعقب الأسلحة بعيدة المدى الغربية الصنع الموجودة في أوكرانيا، وستستهدف بالنيران المطارات ومناطق نشر وطرق حركة هذه الأسلحة.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه، بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، دمرت ضربات صاروخية من طراز "إسكندر" الباليستي في مقاطعة سومي خمس منصات إطلاق لأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق باستخدام صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، بما في ذلك قاذفتان من طراز "ملرز"، وعربة نقل وتحميل خاصة بها في منطقة توكاري (8 كم شمال غربي سومي)، وثلاث قاذفات صواريخ "هيمارس" في منطقة مالي بوبريك (20 كم جنوب شرق سومي)، بالإضافة إلى ما يصل إلى 30 متخصصًا من الأطقم القتالية لهذه القاذفات.

وفي 25 و26 نوفمبر، ونتيجة الضربات بصواريخ "إسكندر" الباليستية على موقع إطلاق بالقرب من قرية نوفوميخيلوفكا في أوديسا، تم تدمير منصتي إطلاق صواريخ باليستية تجريبية من طراز "غروم -2، بالإضافة إلى منصة الإطلاق ومركبة النقل والتحميل، وتم تدمير المجمع الأوكراني المضاد للسفن "نبتون"، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ الضربات على نقاط انتشار المتخصصين، بما في ذلك الأجانب المتخصصين بصيانة أنظمة الأسلحة الغربية بعيدة المدى.

في 25 نوفمبر، ونتيجة لهجوم صاروخي على مقر وحدة "كراكن" التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية في مدينة خاركوف، قُتل ما يصل إلى 40 متخصصًا أجنبيًا، معظمهم من الولايات المتحدة.
وأدى هجوم صاروخي من طراز "إسكندر" على نقطة الانتشار المؤقتة لمفرزة من مركز العمليات الخاصة لقوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية في أوديسا إلى مقتل 72 من العسكريين بينهم تسعة فرنسيين من المدربين والمتخصصين الفنيين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
بوتين: إذا حصلت كييف على أسلحة نووية ستستخدم روسيا كل وسائل التدمير المتاحة
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في صباح يوم 28 نوفمبر، تم تنفيذ هجوم مشترك على منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية للطاقة التي تضمن عملها.
وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه "استخدمنا 100 صاروخ من مختلف الأنواع و466 طائرة مسيرة من طراز "غيران-2" خلال هجماتنا على مواقع للأسلحة الأوكرانية في الفترة الأخيرة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "قواتنا ستواصل مراقبة المطارات ومناطق الانتشار وطرق حركة الأسلحة الغربية وستستمر بقصفها".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، في 146 منطقة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق نوفوياكوليفكا، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
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