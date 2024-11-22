https://sarabic.ae/20241122/إسقاط-23-طائرة-أوكرانية-مسيرو-فوق-3-مقاطعات-1095074785.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات

الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 23 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي 3 مقاطعات روسية. 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T04:43+0000

2024-11-22T04:43+0000

2024-11-22T04:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: ""خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 23 طائرة أوكرانية مسيرة".وتابع البيان أن الدفاعات الجوية "دمرت 12 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و2 فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://sarabic.ae/20241122/خبير-بريطاني-أوكرانيا-في-أضعف-موقف-لها-منذ-بداية-الصراع-1095073957.html

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روسيا, رصد عسكري