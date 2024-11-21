https://sarabic.ae/20241121/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعتي-روستوف-وفولغوغراد-1095024186.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليل طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي روستوف وفولغوغراد . 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T04:33+0000
2024-11-21T04:33+0000
2024-11-21T04:37+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان للوزارة، اليوم الخميس :" خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا".وأوضح البيان أن " أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي روستوف وفولغوغراد".وكتب سليوسار عبر قناته على "تليغرام": " الليلة، دمرت وسائل الدفاع الجوي طائرة مسيرة في منطقة مياسنيكوفسكي دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض، وتواصل قوات الدفاع الجوي عملها".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241120/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-ينتقد-قرار-بايدن-بشأن-توجيه-ضربات-إلى-العمق-الروسي--1095015307.html
https://sarabic.ae/20241121/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095023941.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات
04:33 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 04:37 GMT 21.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليل طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي روستوف وفولغوغراد .
وجاء في بيان للوزارة، اليوم الخميس :" خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا".
وأوضح البيان أن " أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي روستوف وفولغوغراد".
كما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، اليوم الخميس، تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة مياسنيكوفسكي التابعة لمقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
وكتب سليوسار عبر قناته على "تليغرام": " الليلة، دمرت وسائل الدفاع الجوي طائرة مسيرة في منطقة مياسنيكوفسكي دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض، وتواصل قوات الدفاع الجوي عملها".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.