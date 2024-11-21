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الطوارئ الروسية: إعلان حالة التأهب من خطر الهجوم بطائرات مسيرة بأنحاء مقاطعة بيلغورود
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241121/حاكم-مقاطعة-فورونيج-الروسية-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-من-خطر-الهجوم-بطائرات-مسيرة-في-المقاطعة---عاجل-1095022995.html
الطوارئ الروسية: إعلان حالة التأهب من خطر الهجوم بطائرات مسيرة بأنحاء مقاطعة بيلغورود
الطوارئ الروسية: إعلان حالة التأهب من خطر الهجوم بطائرات مسيرة بأنحاء مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، فجر اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي من خطر الهجوم بطائرات مسيرة في جميع أنحاء مقاطعة بيلغورود. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T01:58+0000
2024-11-21T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. ونشر المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ بيانا على حسابه الرسمي على "تلغرام"، جاء فيه "انتباه! هناك خطر وقوع هجوم بطائرات بدون طيار في جميع أنحاء مقاطعة بيلغورود".وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أعلن ألكسندر غوسيف، حاكم مقاطعة فورونيج الروسية عن خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة في المقاطعة.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241119/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-طائرات-مسيرة-في-مقاطعة-تولا---عاجل-1094979473.html
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أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الطوارئ الروسية: إعلان حالة التأهب من خطر الهجوم بطائرات مسيرة بأنحاء مقاطعة بيلغورود

01:58 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 02:22 GMT 21.11.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمجموعة "بانتسير - إس1" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، فجر اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي من خطر الهجوم بطائرات مسيرة في جميع أنحاء مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. ونشر المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ بيانا على حسابه الرسمي على "تلغرام"، جاء فيه "انتباه! هناك خطر وقوع هجوم بطائرات بدون طيار في جميع أنحاء مقاطعة بيلغورود".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا إرهابيا باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا
19 نوفمبر, 23:32 GMT
وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أعلن ألكسندر غوسيف، حاكم مقاطعة فورونيج الروسية عن خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة في المقاطعة.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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