https://sarabic.ae/20241119/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-طائرات-مسيرة-في-مقاطعة-تولا---عاجل-1094979473.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة تولا
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة تولا
سبوتنيك عربي
أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، هجوما أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T23:32+0000
2024-11-19T23:32+0000
2024-11-20T00:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، دميتري ميلييف، فجر اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.ونشر ميلييف على حسابه الرسمي على منصة "تلغرام": "الليلة، على أراضي مقاطعة تولا، أحبطت وحدات الدفاع الجوي المناوبة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا معاديًا باستخدام طائرة بدون طيار".وأكد دميتري ميلييف أنه بحسب المعلومات الأولية دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، والوضع تحت السيطرة.ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241119/أوكرانيا-دوي-انفجارات-في-كييف-بالتزامن-مع-إعلان-حالة-التأهب-الجوي---عاجل-1094979170.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة تولا
23:32 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 00:30 GMT 20.11.2024)
أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، هجوما أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، دميتري ميلييف، فجر اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
ونشر ميلييف على حسابه الرسمي على منصة "تلغرام": "الليلة، على أراضي مقاطعة تولا، أحبطت وحدات الدفاع الجوي
المناوبة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا معاديًا باستخدام طائرة بدون طيار".
وأكد دميتري ميلييف أنه بحسب المعلومات الأولية دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، والوضع تحت السيطرة.
ويشار إلى أن القوات الأوكرانية
تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.