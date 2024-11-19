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إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
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18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-طائرات-مسيرة-في-مقاطعة-تولا---عاجل-1094979473.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة تولا
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة تولا
سبوتنيك عربي
أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، هجوما أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T23:32+0000
2024-11-20T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، دميتري ميلييف، فجر اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.ونشر ميلييف على حسابه الرسمي على منصة "تلغرام": "الليلة، على أراضي مقاطعة تولا، أحبطت وحدات الدفاع الجوي المناوبة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا معاديًا باستخدام طائرة بدون طيار".وأكد دميتري ميلييف أنه بحسب المعلومات الأولية دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، والوضع تحت السيطرة.ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241119/أوكرانيا-دوي-انفجارات-في-كييف-بالتزامن-مع-إعلان-حالة-التأهب-الجوي---عاجل-1094979170.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة تولا

23:32 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 00:30 GMT 20.11.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، هجوما أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة في مقاطعة تولا الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، دميتري ميلييف، فجر اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة "تشيرنيغيف" بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
أمس, 22:34 GMT
ونشر ميلييف على حسابه الرسمي على منصة "تلغرام": "الليلة، على أراضي مقاطعة تولا، أحبطت وحدات الدفاع الجوي المناوبة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا معاديًا باستخدام طائرة بدون طيار".
وأكد دميتري ميلييف أنه بحسب المعلومات الأولية دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، والوضع تحت السيطرة.
ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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