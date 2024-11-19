https://sarabic.ae/20241119/أوكرانيا-دوي-انفجارات-في-كييف-بالتزامن-مع-إعلان-حالة-التأهب-الجوي---عاجل-1094979170.html
أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة "تشيرنيغيف" بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة "تشيرنيغيف" بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T22:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت قناة "تي سي إن" الأوكرانية على حسابها الرسمي على منصة "تليغرام"، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف.وأكدت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، أن صفارات الإنذار قد أطلقت تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة تشيرنيغيف اعتبارا من الساعة 20.58 بتوقيت موسكو (الثلاثاء).وكانت القناة الاجتماعية الأوكرانية "أوبشيستفينويه" قد ذكرت على حسابها الرسمي على منصة "تليغرام " نقلا عن مراسيلها قولهم :" سماع دوي انفجارات في كييف".وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في كييف الساعة 00.29 بتوقيت موسكو .ويشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.
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أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة "تشيرنيغيف" بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
22:34 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 23:15 GMT 19.11.2024)
يتبع
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضحت قناة "تي سي إن" الأوكرانية على حسابها الرسمي على منصة "تليغرام"، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف.
وأكدت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية،
أن صفارات الإنذار قد أطلقت تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة تشيرنيغيف اعتبارا من الساعة 20.58 بتوقيت موسكو (الثلاثاء).
وكانت القناة الاجتماعية الأوكرانية "أوبشيستفينويه" قد ذكرت على حسابها الرسمي على منصة "تليغرام " نقلا عن مراسيلها قولهم :" سماع دوي انفجارات في كييف".
وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في كييف الساعة 00.29 بتوقيت موسكو .
ويشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية
منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.