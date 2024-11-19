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أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة "تشيرنيغيف" بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/أوكرانيا-دوي-انفجارات-في-كييف-بالتزامن-مع-إعلان-حالة-التأهب-الجوي---عاجل-1094979170.html
أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة "تشيرنيغيف" بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة "تشيرنيغيف" بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T22:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت قناة "تي سي إن" الأوكرانية على حسابها الرسمي على منصة "تليغرام"، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف.وأكدت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، أن صفارات الإنذار قد أطلقت تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة تشيرنيغيف اعتبارا من الساعة 20.58 بتوقيت موسكو (الثلاثاء).وكانت القناة الاجتماعية الأوكرانية "أوبشيستفينويه" قد ذكرت على حسابها الرسمي على منصة "تليغرام " نقلا عن مراسيلها قولهم :" سماع دوي انفجارات في كييف".وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في كييف الساعة 00.29 بتوقيت موسكو .ويشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.
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أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة "تشيرنيغيف" بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي

22:34 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 23:15 GMT 19.11.2024)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت قناة "تي سي إن" الأوكرانية على حسابها الرسمي على منصة "تليغرام"، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيرنيغيف.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأكدت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، أن صفارات الإنذار قد أطلقت تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة تشيرنيغيف اعتبارا من الساعة 20.58 بتوقيت موسكو (الثلاثاء).
وكانت القناة الاجتماعية الأوكرانية "أوبشيستفينويه" قد ذكرت على حسابها الرسمي على منصة "تليغرام " نقلا عن مراسيلها قولهم :" سماع دوي انفجارات في كييف".
وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في كييف الساعة 00.29 بتوقيت موسكو .
ويشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.
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