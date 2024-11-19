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منها 32 فوق بريانسك.. الدفاع الروسية: تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية
منها 32 فوق بريانسك.. الدفاع الروسية: تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت خلال ثلاث ساعات 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية، منها 32... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T22:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونشرت الوزارة بيانا على حسابها الرسمي على منصة "تيليغرام ": " في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر، من الساعة 21.00 إلى الساعة 23.55، بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا الاتحادية".وأوضح البيان الروسي أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت حوالي 42 طائرة دون طيار أوكرانية، منها 32 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك.وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بسقوط طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كورسك أوريول وروستوف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240921/الدفاع-تدمير-101-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-روسيا-الاتحادية-خلال-الليل--عاجل-1092955615.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
منها 32 فوق بريانسك.. الدفاع الروسية: تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت خلال ثلاث ساعات 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية، منها 32 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
موسكو - سبوتنيك
. ونشرت الوزارة بيانا على حسابها الرسمي على منصة "تيليغرام ": " في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر، من الساعة 21.00 إلى الساعة 23.55، بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا الاتحادية".
وأوضح البيان الروسي أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت حوالي 42 طائرة دون طيار أوكرانية، منها 32 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بسقوط طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كورسك أوريول وروستوف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.