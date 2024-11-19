منها 32 فوق بريانسك.. الدفاع الروسية: تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية

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أوكرانيا.. وقوع انفجارات في مقاطعة "تشيرنيغيف" بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي
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10:31 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/منها-32-فوق-بريانسك-الدفاع-الروسية-تدمير-42-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مناطق-روسية-1094979046.html
منها 32 فوق بريانسك.. الدفاع الروسية: تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية
منها 32 فوق بريانسك.. الدفاع الروسية: تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت خلال ثلاث ساعات 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية، منها 32... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T22:24+0000
2024-11-19T22:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونشرت الوزارة بيانا على حسابها الرسمي على منصة "تيليغرام ": " في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر، من الساعة 21.00 إلى الساعة 23.55، بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا الاتحادية".وأوضح البيان الروسي أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت حوالي 42 طائرة دون طيار أوكرانية، منها 32 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك.وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بسقوط طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كورسك أوريول وروستوف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240921/الدفاع-تدمير-101-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-روسيا-الاتحادية-خلال-الليل--عاجل-1092955615.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

منها 32 فوق بريانسك.. الدفاع الروسية: تدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية

22:24 GMT 19.11.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية دمرت خلال ثلاث ساعات 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية، منها 32 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
موسكو - سبوتنيك. ونشرت الوزارة بيانا على حسابها الرسمي على منصة "تيليغرام ": " في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر، من الساعة 21.00 إلى الساعة 23.55، بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا الاتحادية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 101 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا الاتحادية خلال الليل
21 سبتمبر, 04:42 GMT
وأوضح البيان الروسي أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت حوالي 42 طائرة دون طيار أوكرانية، منها 32 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بسقوط طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كورسك أوريول وروستوف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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