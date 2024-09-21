https://sarabic.ae/20240921/الدفاع-تدمير-101-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-روسيا-الاتحادية-خلال-الليل--عاجل-1092955615.html
الدفاع الروسية: تدمير 101 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا الاتحادية خلال الليل
الدفاع الروسية: تدمير 101 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا الاتحادية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت خلال الليلة الماضية 101 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها فوق... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T04:42+0000
2024-09-21T04:42+0000
2024-09-21T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 101 طائرة مسيرة أوكرانية".يأتي هذا التصدي في إطار الهجمات شبه اليومية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك جمهورية القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240921/تدمير-16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك--عاجل-1092953657.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: تدمير 101 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا الاتحادية خلال الليل
04:42 GMT 21.09.2024 (تم التحديث: 04:53 GMT 21.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت خلال الليلة الماضية 101 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك، وكذلك إقليم كراسنودار وبحر آزوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 101 طائرة مسيرة أوكرانية
".
وكشف البيان عن تفاصيل اعتراض المسيرات المئة، حيث "تم اعتراض وتدمير 53 منها فوق مقاطعة بريانسك، و18 أخرى فوق مقاطعة كراسنودار، و 16 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف، و5 فوق مقاطعة كالوغا، وثلاث طائرات مسيرة فوق مقاطعتي تفير وبيلغورود، وطائرة واحدة فوق كل من: سمولينسك، كورسك، وجمهورية القرم".
يأتي هذا التصدي في إطار الهجمات شبه اليومية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية
، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك جمهورية القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.