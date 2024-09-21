https://sarabic.ae/20240921/تدمير-16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك--عاجل-1092953657.html
تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أنه تم تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T01:12+0000
2024-09-21T01:12+0000
2024-09-21T01:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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وكتب بوغاماز في قناته على تلغرام، "يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات العدو المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم اكتشاف وتدمير 16 طائرة مسيرة من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".يأتي هذا التصدي في إطار الهجمات شبه اليومية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك جمهورية القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240920/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرات-مسيرة-أوكرانية-عدة-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1092915464.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
01:12 GMT 21.09.2024 (تم التحديث: 01:35 GMT 21.09.2024)
أفاد حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أنه تم تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.
وكتب بوغاماز في قناته على تلغرام، "يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات العدو المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم اكتشاف وتدمير 16 طائرة مسيرة من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأضاف بوغوماز، أنه لم تقع إصابات أو دمار، وأن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل على قدم وساق.
يأتي هذا التصدي في إطار الهجمات شبه اليومية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية
، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك جمهورية القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.