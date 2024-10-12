https://sarabic.ae/20241012/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-47-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093667768.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 47 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها فوق إقليم كراسنودار وبحر آزوف. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T04:53+0000
2024-10-12T04:53+0000
2024-10-12T04:53+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 47 طائرة دون طيار أوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه تم اعتراض وتدمير 17 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 طائرة فوق بحر آزوف، و12 أخرى فوق كورسك، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241011/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات--1093631399.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 47 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها فوق إقليم كراسنودار وبحر آزوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 47 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأوضحت الوزارة أنه تم اعتراض وتدمير 17 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و16 طائرة فوق بحر آزوف، و12 أخرى فوق كورسك، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية
في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.