https://sarabic.ae/20241120/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-ينتقد-قرار-بايدن-بشأن-توجيه-ضربات-إلى-العمق-الروسي--1095015307.html
الصحفي الأمريكي كارلسون ينتقد قرار بايدن بشأن توجيه ضربات إلى العمق الروسي
الصحفي الأمريكي كارلسون ينتقد قرار بايدن بشأن توجيه ضربات إلى العمق الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، بأن قرار واشنطن بالسماح لكييف بتنفيذ ضربات بصواريخ "أتاكمز" على عمق الأراضي الروسية "يهدد بقتل المواطنين الأمريكيين". 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T16:21+0000
2024-11-20T16:21+0000
2024-11-20T16:22+0000
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وكتب كارلسون على منصة "إكس": "لقد بدأ الرئيس "البطة العرجاء" للتو حربًا ساخنة مع أخطر دولة في العالم. نحن جميعًا قريبون جدًا من الموت".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد الفائت، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحارملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"موسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري
https://sarabic.ae/20241120/ضربة-صاروخية-روسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-في-سومي-فيديو-1094997551.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصحفي الأمريكي كارلسون ينتقد قرار بايدن بشأن توجيه ضربات إلى العمق الروسي
16:21 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 16:22 GMT 20.11.2024)
أفاد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، بأن قرار واشنطن بالسماح لكييف بتنفيذ ضربات بصواريخ "أتاكمز" على عمق الأراضي الروسية "يهدد بقتل المواطنين الأمريكيين".
وكتب كارلسون على منصة "إكس": "لقد بدأ الرئيس "البطة العرجاء" للتو حربًا ساخنة مع أخطر دولة في العالم. نحن جميعًا قريبون جدًا من الموت".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد الفائت، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية
، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز"
الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".