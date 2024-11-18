https://sarabic.ae/20241118/موسكو-استخدام-كييف-للصواريخ-بعيدة-المدى-ضد-الأراضي-الروسية-سيغير-جوهر-الصراع-بشكل-جذري-1094922215.html

موسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري

موسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T17:41+0000

2024-11-18T17:41+0000

2024-11-18T17:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت زاخاروفا في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أراضينا سيعني المشاركة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في الأعمال العدائية ضد روسيا، فضلا عن تغيير جذري في جوهر وطبيعة الصراع، وفي هذه الحالة، سيكون رد روسيا مناسبا وملموسا".وأضاف البيان أنه "ومع ذلك، لا يوجد "سلاح معجزة" يصلي من أجله زيلينسكي وأتباعه، قادر على التأثير على مسار العملية العسكرية الخاصة".ووفقا للمصادر، من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".بدوره، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانياتقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا

https://sarabic.ae/20241118/سلوفاكيا-تعلق-على-السماح-لكييف-بضربات-محتملة-بأسلحة-بعيدة-المدى-على-الأراضي-الروسية-1094919769.html

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