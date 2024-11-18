https://sarabic.ae/20241118/موسكو-استخدام-كييف-للصواريخ-بعيدة-المدى-ضد-الأراضي-الروسية-سيغير-جوهر-الصراع-بشكل-جذري-1094922215.html
موسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري
موسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T17:41+0000
2024-11-18T17:41+0000
2024-11-18T17:41+0000
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وقالت زاخاروفا في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أراضينا سيعني المشاركة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في الأعمال العدائية ضد روسيا، فضلا عن تغيير جذري في جوهر وطبيعة الصراع، وفي هذه الحالة، سيكون رد روسيا مناسبا وملموسا".وأضاف البيان أنه "ومع ذلك، لا يوجد "سلاح معجزة" يصلي من أجله زيلينسكي وأتباعه، قادر على التأثير على مسار العملية العسكرية الخاصة".ووفقا للمصادر، من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".بدوره، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعم أوكرانياتقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241118/سلوفاكيا-تعلق-على-السماح-لكييف-بضربات-محتملة-بأسلحة-بعيدة-المدى-على-الأراضي-الروسية-1094919769.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية سيغير جوهر الصراع بشكل جذري.
وقالت زاخاروفا في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أراضينا سيعني المشاركة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في الأعمال العدائية ضد روسيا، فضلا عن تغيير جذري في جوهر وطبيعة الصراع، وفي هذه الحالة، سيكون رد روسيا مناسبا وملموسا".
وأضافت زاخاروفا أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت هذه المعلومات تستند إلى مصادر رسمية، ولكن هناك شيء واحد واضح أنه على خلفية هزائم نظام كييف، يراهن رعاته الغربيون على أقصى تصعيد للحرب الهجينة التي شنت ضد روسيا، في محاولة لتحقيق هدف وهمي متمثل في "إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو".
وأضاف البيان أنه "ومع ذلك، لا يوجد "سلاح معجزة" يصلي من أجله زيلينسكي وأتباعه، قادر على التأثير على مسار العملية العسكرية الخاصة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.
ووفقا للمصادر، من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".
بدوره، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى
من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.