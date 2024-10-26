https://sarabic.ae/20241026/تقرير-برلين-وباريس-ترفضان-تجاوز-فيتو-المجر-بشأن-أوكرانيا-1094181186.html

تقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا

تقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت تقرير نشرته وسيلة إعلامية أمريكية، أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا وألمانيا، أعربت عن قلقها واعتراضها على فكرة قيام دائرة السياسة... 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T09:13+0000

2024-10-26T09:13+0000

2024-10-26T09:13+0000

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وقال التقرير: "أعربت فرنسا وألمانيا عن قلقهما بشأن اقتراح من دائرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى الالتفاف على حق النقض (الفيتو)، الذي استخدمته المجر بشأن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.... وبعض الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، أعربت عن قلقها من إمكانية إرساء سابقة يمكن أن تعرّض مستقبل مرفق السلام الأوروبي للخطر كأداة للسياسة الخارجية".وأشارت إلى إنه من غير المعروف بعد مدى الدعم الواسع، الذي قد يتلقاه اقتراح دائرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قد يتطلب القرار دعم جميع الأعضاء الـ27.ومنعت المجر، في السنوات الأخيرة، أكثر من مرة، قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل النزاع في أوكرانيا والهجرة. ويثير هذا الأمر استياء شديدا لدى بروكسل وعواصم أوروبية أخرى، غير أن بودابست لا تنوي التخلي عن موقفها، معلنة أنه مبني على المصالح الوطنية ويتفق مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بالكامل.وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "المجر واصلت عرقلة تخصيص 6.6 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي كتعويض لدول الاتحاد الأوروبي عن توريد الأسلحة والذخيرة إلى كييف".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.تقرير: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي تتضمن استغلال الغرب لموارد أوكرانياالخارجية الروسية: انضمام كييف للناتو سيجعل تورط الحلف في الصراع أمرا لا مفر منهالمجر تصف خطة زيلينسكي بالفظيعة وتدعو لبدء المفاوضات مع روسيا

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العالم, المجر, المجر, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي