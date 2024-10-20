https://sarabic.ae/20241020/تقرير-خطة-النصر-التي-وضعها-زيلينسكي-تتضمن-استغلال-الغرب-لموارد-أوكرانيا-1093969911.html

تقرير: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي تتضمن استغلال الغرب لموارد أوكرانيا

تقرير: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي تتضمن استغلال الغرب لموارد أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام نرويجية، بأن "خطة النصر لفلاديمير زيلينسكي، تتضمن استغلال الدول الغربية لثروات أوكرانيا". 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T13:28+0000

2024-10-20T13:28+0000

2024-10-20T13:28+0000

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وذكر تقرير نشره موقع إخباري نرويجي، بالقول: "النقطة الأولى في "الخطة" هي انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. لن يحدث ذلك. النقطة الثانية، هي تعزيز دفاع أوكرانيا، أي المزيد من المال والأسلحة".وتابع التقرير: "خطة النصر"، التي وضعها زيلينسكي، تنص على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيعملان بشكل مشترك على استخراج أهم الموارد الطبيعية في أوكرانيا، واستغلال إمكاناتها الاقتصادية".وبحسب التقرير، فإن حلفاء كييف يحاولون "تحرير" أوكرانيا من أجل هذه الثروات.وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قدم زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني، "خطة النصر"، التي تضمن 5 نقاط وهي دعوة البلاد إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ووضع "حزمة ردع غير نووية" في أوكرانيا، ورفع القيود المفروضة على الضربات في عمق روسيا بالأسلحة الغربية، والمساعدات الاقتصادية، والتعاون بعد انتهاء الصراع واستبدال بعض الوحدات الأمريكية في أوروبا بقوات أوكرانية. كما تحتوي الوثيقة على بنود عدة سرية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة النصر"، التي قدمها زيلينسكي، إن "هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة". ووفقا لها، فإن هذه المبادرة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروفالمجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمهاترامب يتهم زيلينسكي بمسؤولية بدء الصراع في أوكرانيا

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