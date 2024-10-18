https://sarabic.ae/20241018/بوتين-روسيا-لن-تسمح-لأوكرانيا-بصنع-أسلحة-نووية-تحت-أي-ظرف-من-الظروف-1093921441.html

بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف

بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف، وأن أي خطوة تتخذها أوكرانيا في هذا المجال... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T14:26+0000

2024-10-18T14:26+0000

2024-10-18T15:03+0000

قمة بريكس 2024

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093901359_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_8fff614d76ca32bb9c027f7b4b514598.jpg

وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس" في تعليقه على إمكانية قيام الدول الغربية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا: "أستطيع أن أقول على الفور إن روسيا لن تسمح بذلك (إنشاء أسلحة نووية في أوكرانيا) تحت أي ظرف من الظروف".وبدوره، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تصريحات كييف بشأن إمكانية صنع أسلحة نووية، بأنه جنون ولن ينجحوا في شيء على الإطلاق.وأشار لافروف إلى أنه في كل مرة تدعم روسيا اتفاقيات محددة بشأن أوكرانيا، تنتهك كييف هذه الاتفاقيات، وتخسر ​​الأراضي.وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن مسؤول أوكراني يعمل في مجال شراء الأسلحة، أنه إذا رفض الغرب قبول أوكرانيا في "الناتو"، فإنه يمكنها في غضون أسابيع قليلة تصنيع أسلحة نووية لاستخدامها ضد الجيش الروسي.ومع ذلك، نفى مستشار الاتصالات لزيلينسكي، دميتري ليتفين، في وقت لاحق، المعلومات التي نشرتها صحيفة "بيلد" حول نية أوكرانيا استعادة ترسانتها النووية.زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديدالمجر تصف خطة زيلينسكي بالفظيعة وتدعو لبدء المفاوضات مع روسيا

https://sarabic.ae/20241018/خبير-لـ-سبوتنيك-خطاب-بوتين-أوضح-النمو-الصحي-لاقتصاد-بريكس-القائم-على-الشراكة-وعدم-الهيمنة-1093920949.html

https://sarabic.ae/20241018/بوتين-أفضل-طريقة-لحل-الصراع-في-الشرق-الأوسط-هي-حل-الدولتين-1093918198.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول الـ"بريكس" اليوم الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول. سبوتنيك عربي يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول الـ"بريكس" اليوم الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول. 2024-10-18T14:26+0000 true PT115M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم