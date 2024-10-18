https://sarabic.ae/20241018/بوتين-روسيا-لن-تسمح-لأوكرانيا-بصنع-أسلحة-نووية-تحت-أي-ظرف-من-الظروف-1093921441.html
بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف
بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف، وأن أي خطوة تتخذها أوكرانيا في هذا المجال... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T14:26+0000
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وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس" في تعليقه على إمكانية قيام الدول الغربية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا: "أستطيع أن أقول على الفور إن روسيا لن تسمح بذلك (إنشاء أسلحة نووية في أوكرانيا) تحت أي ظرف من الظروف".وبدوره، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تصريحات كييف بشأن إمكانية صنع أسلحة نووية، بأنه جنون ولن ينجحوا في شيء على الإطلاق.وأشار لافروف إلى أنه في كل مرة تدعم روسيا اتفاقيات محددة بشأن أوكرانيا، تنتهك كييف هذه الاتفاقيات، وتخسر الأراضي.وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن مسؤول أوكراني يعمل في مجال شراء الأسلحة، أنه إذا رفض الغرب قبول أوكرانيا في "الناتو"، فإنه يمكنها في غضون أسابيع قليلة تصنيع أسلحة نووية لاستخدامها ضد الجيش الروسي.ومع ذلك، نفى مستشار الاتصالات لزيلينسكي، دميتري ليتفين، في وقت لاحق، المعلومات التي نشرتها صحيفة "بيلد" حول نية أوكرانيا استعادة ترسانتها النووية.زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديدالمجر تصف خطة زيلينسكي بالفظيعة وتدعو لبدء المفاوضات مع روسيا
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يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول الـ"بريكس" اليوم الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول الـ"بريكس" اليوم الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
2024-10-18T14:26+0000
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قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
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بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف
14:26 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 15:03 GMT 18.10.2024)
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف، وأن أي خطوة تتخذها أوكرانيا في هذا المجال ستقابل برد الفعل المناسب.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس" في تعليقه على إمكانية قيام الدول الغربية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا: "أستطيع أن أقول على الفور إن روسيا لن تسمح بذلك (إنشاء أسلحة نووية في أوكرانيا) تحت أي ظرف من الظروف".
وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا عدم إمكانية "هزيمة روسيا".
وبدوره، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
، اليوم الجمعة، تصريحات كييف بشأن إمكانية صنع أسلحة نووية، بأنه جنون ولن ينجحوا في شيء على الإطلاق.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "أناس مجانين، ولن يأتي شيء من هذا بالطبع أبدًا وتحت أي ظرف من الظروف".
وأشار لافروف إلى أنه في كل مرة تدعم روسيا اتفاقيات محددة بشأن أوكرانيا، تنتهك كييف هذه الاتفاقيات، وتخسر الأراضي.
وفي وقت سابق، دعا فلاديمير زيلينسكي، خلال قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى توجيه دعوة مبكرة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو".
وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن مسؤول أوكراني يعمل في مجال شراء الأسلحة، أنه إذا رفض الغرب قبول أوكرانيا في "الناتو"، فإنه يمكنها في غضون أسابيع قليلة تصنيع أسلحة نووية
لاستخدامها ضد الجيش الروسي.
ومع ذلك، نفى مستشار الاتصالات لزيلينسكي،
دميتري ليتفين، في وقت لاحق، المعلومات التي نشرتها صحيفة "بيلد" حول نية أوكرانيا استعادة ترسانتها النووية.