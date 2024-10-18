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بوتين يجتمع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"... فيديو
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بوتين: أفضل طريقة لحل الصراع في الشرق الأوسط هي حل الدولتين
بوتين: أفضل طريقة لحل الصراع في الشرق الأوسط هي حل الدولتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن موقف روسيا من القضية الفلسطينية واضح تماما، وينطلق من ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
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قمة بريكس 2024
فلاديمير بوتين
العالم العربي
العالم
قطاع غزة
دولة فلسطينية
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وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"، بأن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين - يجب أن ينفذ.وأكد بوتين خلال الاجتماع،ردا على سؤال حول النتائج المتوقعة من قمة "بريكس" بشأن وقف إطلاق النار وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أنه على ثقة بأن الموضوع سيطرح للمناقشة خلال قمة مجموعة "بريكس".وقال بوتين، لقد دعوت الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى القمة وسيكون بإمكاننا سماع رأيه في ذلك.وقال بوتين خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام في دول بريكس: " لدينا موقف تقليدي منذ أيام الاتحاد السوفييتي، والذي يتمثل بـ وأكرر ذلك مرة أخرى، أن الطريق الرئيسي لحل المشكلة الفلسطينية هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة ".
https://sarabic.ae/20241018/بوتين-يجتمع-مع-مدراء-وسائل-الإعلام-الرائدة-في-دول-مجموعة-بريكس-فيديو--1093903467.html
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قمة بريكس 2024, فلاديمير بوتين, العالم العربي, العالم, قطاع غزة, دولة فلسطينية
قمة بريكس 2024, فلاديمير بوتين, العالم العربي, العالم, قطاع غزة, دولة فلسطينية

بوتين: أفضل طريقة لحل الصراع في الشرق الأوسط هي حل الدولتين

13:48 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 14:16 GMT 18.10.2024)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع مدراء عدد من وسائل الإعلام الفاعلة في دول بريكس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع مدراء عدد من وسائل الإعلام الفاعلة في دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن موقف روسيا من القضية الفلسطينية واضح تماما، وينطلق من ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين.
وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"، بأن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين - يجب أن ينفذ.

وقال بوتين، إن روسيا على اتصال مع الإسرائيليين والفلسطينيين ونقترح استعادة وتوسيع عمل اللجنة الرباعية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأكد بوتين خلال الاجتماع،ردا على سؤال حول النتائج المتوقعة من قمة "بريكس" بشأن وقف إطلاق النار وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أنه على ثقة بأن الموضوع سيطرح للمناقشة خلال قمة مجموعة "بريكس".
وقال بوتين، لقد دعوت الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى القمة وسيكون بإمكاننا سماع رأيه في ذلك.

وتابع الرئيس الروسي: "كان هناك حديث مع القيادات السعودية والإسرائيلية والفلسطينية. لا يمكن حل القضية الفلسطينية فقط بالاعتماد على المسائل الاقتصادية. أعرف أن لدى القيادة في إسرائيل وحتى في القيادة السابقة كان هناك رأي بإمكانية تأمين المصالح الأساسية للفلسطينيين الذين يعيشون على هذه الأراضي وكفى. لكن هناك قضايا روحية ومطالب الشعوب التي تعيش على هذه الأراضي المحددة، القضية عميقة ومعقدة أكثر من ذلك بكثير".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع مدراء عدد من وسائل الإعلام الفاعلة في دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
بوتين يجتمع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"... فيديو
12:55 GMT
وقال بوتين خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام في دول بريكس: " لدينا موقف تقليدي منذ أيام الاتحاد السوفييتي، والذي يتمثل بـ وأكرر ذلك مرة أخرى، أن الطريق الرئيسي لحل المشكلة الفلسطينية هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة ".
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