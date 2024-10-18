https://sarabic.ae/20241018/بوتين-يجتمع-مع-مدراء-وسائل-الإعلام-الرائدة-في-دول-مجموعة-بريكس-فيديو--1093903467.html

بوتين يجتمع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"... فيديو

بوتين يجتمع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"... فيديو

سبوتنيك عربي

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع مدراء وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"، التي تشمل وسائل إعلام من روسيا وأفريقيا والشرق الأوسط... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T12:55+0000

2024-10-18T12:55+0000

2024-10-18T14:28+0000

روسيا

قمة بريكس 2024

فلاديمير بوتين

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وأكد بوتين على أن "التعاون في مجموعة "بريكس" غني للغاية ونخطط لعقد 17 اجتماعا ثنائيا كجزء من القمة في قازان".وأشار بوتين إلى أنه "سوف يصبح جنوب شرق آسيا وأفريقيا مراكز للنمو العالمي".ووفقا لبوتين فإن "نمو الإمكانات الاقتصادية لدول الجنوب العالمي وأفريقيا سيرافقه نمو نفوذها في العالم".وتابع بوتين: مجموعة "بريكس" تتوسع بالفعل لتغطي 33% من مساحة الكرة الارضية و45% من سكان الكوكب.واتفق بوتين مع الموقف القائل بأن مجموعة "بريكس" "ليست رابطة معادية للغرب، ولكنها ليست غربية ببساطة".وقال بوتين خلال الاجتماع، ردا على سؤال ما هي علامات التغيير في العالم وما هي الفرص التي توفرها لمجموعة البريكس: "العلامة الأكثر أهمية هي تشكيل مراكز جديدة للتنمية. هذه هي العلامة الأكثر أهمية".وتابع أيضا: 30 دولة تريد الآن الانضمام أو التعاون بدرجات مختلفة مع "بريكس"، ودول "بريكس" ستناقش إمكانية التوسع "الأبواب مفتوحة".بوتين: روسيا تريد أن تقترح على زملاء البريكس استخدام العملات الرقمية في عمليات الاستثمار لصالح الاقتصادات النامية الأخرى.وأكد بوتين في اجتماع مع صحفيين من دول "بريكس": التجربة أثبتت أن توسيع "بريكس" خطوة صحيحة تزيد من سلطة ونفوذ المنظمة في العالم.بوتين: محاولة احتواء التنمية في الصين لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، وأن تصرفات الولايات المتحدة تجاه الصين تؤدي إلى نتائج عكسية.بوتين: روسيا تنطلق من حقيقة أن الصين شريكتها الاستراتيجية وحليفتها.ووفقا للرئيس الروسي، فإن "حصة روسيا في حجم التداول التجاري للصين آخذة في النمو ووصلت فعليا إلى المركز الرابع".وأكد بوتين على أن "نشر الأسلحة الأمريكية في آسيا يهدد روسيا والصين".بوتين: الولايات المتحدة نفسها تحد من استخدام الدولار وحصته من المدفوعات والاحتياطيات في العالم آخذة في التناقص.وحول الصراع في أوكرانيا، أكد بوتين على أنه بدء عام 2014 عندما دعم الغرب بقيادة الولايات المتحدة الانقلاب.ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الولايات المتحدة تجر الأوروبيين إلى تدهور العلاقات مع الصين دون الحصول على إذن منهم".وفيما يخص القضية الفلسطينية، أشار بوتين إلى أن " القضية الفلسطينية الإسرائيلية ستتم مناقشتها في قمة البريكس".وتابع بوتين: قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين - يجب أن ينفذ.وأردف الرئيس الروسي: نحن على اتصال مع الإسرائيليين والفلسطينيين ونقترح استعادة وتوسيع عمل اللجنة الرباعية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.وقال بوتين: إن روسيا استندت دائما على أساس ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء الدولتين، فيما يخص بالصراع الفسطيني الإسرائيلي.وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أضاف بوتين، أنه "اضطرت روسيا إلى التخلي عن الدولار، وهي الآن تجري 95% من العمليات التجارية مع شركائها بالعملات الوطنية".وأضاف بوتين، ان "الطريق البحري الشمالي طريق عالمي والعديد من الدول الأعضاء في "بريكس" تبدي اهتمامًا كبيرًا به".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "روسيا تبني أسطولاً من كاسحات الجليد لا تمتلكه أي دولة أخرى في العالم".فيما يخص العملة الرقمية الموحدة في دول "بريكس"، أشار بوتين إلى أن "إنشاء عملة مشتركة لدول البريكس لا يُنظر إليه في هذه اللحظة".أما فيما يخص عمل مجموعة العشرين، قال بوتين: إنه يمكن أن "يعطل فعليا" عمل مجموعة العشرين إذا حضر إلى القمة في البرازيل.وأكد بوتين على أن روسيا تعتبر المملكة العربية السعودية السعودية دولة صديقة.وحول الصراع في أوكرانيا، أشار بوتين إلى أن "روسيا مستعدة لإجراء حوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع الأوكراني لكن فقط على أساس وثيقة عام 2022".وأكد بوتين حول إمكانية مشاركة روسيا بمؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في السعودية: المكان مريح بالنسبة لنا والسؤال هو ما الذي يجب مناقشتهوفيما يخص الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة حول احتمالية تصنيع أوكرانيا لأسلحة نووية، أضاف بوتين: روسيا لن تسمح بظهور أسلحة نووية في أوكرانيا تحت أي ظرف وستتعقب رغبة أي دولة غربية بنقل أسلحة نووية إلى كييف.

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يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول الـ"بريكس" اليوم الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول. سبوتنيك عربي يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول الـ"بريكس" اليوم الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول. 2024-10-18T12:55+0000 true PT1S

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سبوتنيك عربي

روسيا, قمة بريكس 2024, فلاديمير بوتين