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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241017/زيلينسكي-يناشد-جميع-دول-الناتو-بمطلب-جديد-1093890448.html
زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديد
زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديد
سبوتنيك عربي
دعا فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روتي، الدول إلى إرسال أفراد عسكريين لتجديد صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T19:51+0000
2024-10-17T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن زيلينسكي، أنه "رسالتنا إلى جميع الدول: جهزوا الألوية، يمكنهم أن يكونوا احتياطيين ويمكنهم أن يحلوا محل رجالنا المتعبين، يمكنهم أن يحلوا محلهم في ساحة المعركة".ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، ما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي بأنها مجموعة شعارات غير متماسكة، وأنها "رغوة دموية على شفاه نازي". وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذه بالطبع ليست خطة، إنها مجموعة من الشعارات غير المتماسكة، هذه رغوة دموية على شفاه قاتل من النازيين الجدد". وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241017/مشاهد-لمسيرة-روسية-وهي-تسقط-قذائف-على-جنود-أوكرانيين-في-خاركوف-فيديو-1093867895.html
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روسيا
روسيا

زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديد

19:51 GMT 17.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
دعا فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روتي، الدول إلى إرسال أفراد عسكريين لتجديد صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن زيلينسكي، أنه "رسالتنا إلى جميع الدول: جهزوا الألوية، يمكنهم أن يكونوا احتياطيين ويمكنهم أن يحلوا محل رجالنا المتعبين، يمكنهم أن يحلوا محلهم في ساحة المعركة".
وفي وقت سابق، قدم زيلينسكي ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان، وذكر منشور لصحيفة أوكرانية أن الخطة تتضمن خمس نقاط، بما في ذلك دعوة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" حتى قبل نهاية الصراع، ووضع "حزمة ردع غير نووية" على أراضيها.
ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، ما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي بأنها مجموعة شعارات غير متماسكة، وأنها "رغوة دموية على شفاه نازي".
مشاهد لمسيرة روسية وهي تسقط قذائف على جنود أوكرانيين في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لمسيرة روسية وهي تسقط قذائف على جنود أوكرانيين في خاركوف... فيديو
12:13 GMT
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذه بالطبع ليست خطة، إنها مجموعة من الشعارات غير المتماسكة، هذه رغوة دموية على شفاه قاتل من النازيين الجدد".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع وتعد "لعبا بالنار".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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