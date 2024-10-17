https://sarabic.ae/20241017/زيلينسكي-يناشد-جميع-دول-الناتو-بمطلب-جديد-1093890448.html

زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديد

زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديد

سبوتنيك عربي

دعا فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روتي، الدول إلى إرسال أفراد عسكريين لتجديد صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T19:51+0000

2024-10-17T19:51+0000

2024-10-17T19:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن زيلينسكي، أنه "رسالتنا إلى جميع الدول: جهزوا الألوية، يمكنهم أن يكونوا احتياطيين ويمكنهم أن يحلوا محل رجالنا المتعبين، يمكنهم أن يحلوا محلهم في ساحة المعركة".ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، ما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي بأنها مجموعة شعارات غير متماسكة، وأنها "رغوة دموية على شفاه نازي". وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذه بالطبع ليست خطة، إنها مجموعة من الشعارات غير المتماسكة، هذه رغوة دموية على شفاه قاتل من النازيين الجدد". وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

https://sarabic.ae/20241017/مشاهد-لمسيرة-روسية-وهي-تسقط-قذائف-على-جنود-أوكرانيين-في-خاركوف-فيديو-1093867895.html

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