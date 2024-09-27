https://sarabic.ae/20240927/موسكو-الناتو-يضع-سيناريوهات-لمحاربة-روسيا-1093178799.html
موسكو: الناتو يضع سيناريوهات لمحاربة روسيا
موسكو: الناتو يضع سيناريوهات لمحاربة روسيا
سبوتنيك عربي
أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن دول الناتو تحاول الحفاظ على الهيمنة العالمية، وتضع سيناريوهات لمحاربة روسيا. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T12:51+0000
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وقال باتروشيف، خلال اجتماع في مقاطعة كالينينغراد الروسية، إن "دول الناتو، التي تحاول الحفاظ على الهيمنة العالمية، تعمل على تحديث بنيتها التحتية العسكرية ووضع سيناريوهات لمحاربة روسيا".وأضاف: "إن سعي روسيا إلى انتهاج سياسة خارجية وداخلية مستقلة يثير معارضة الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، الذين يسعون جاهدين للحفاظ على هيمنتهم في العالم، بما في ذلك المحيط العالمي".وأشار باتروشيف إلى أنه في منطقة البلطيق "تُجري دول الناتو بانتظام تدريبات عسكرية، يتم خلالها وضع سيناريوهات لصد هجوم روسي مزعوم على دول البلطيق"، وعلى سبيل المثال، استشهد بمناورات "المدافع الصامد"، التي جرت الربيع الماضي.وذكر أنه "بعد انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، من الواضح أن هناك تطلعات لتغيير وضع بحر البلطيق، ومراجعة الأنظمة القانونية الحالية للمجالات البحرية والمضائق المستخدمة للشحن الدولي، ويجري وضع خطط لحظر حركة سفن الأسطول الروسي في بحر البلطيق".ونوه باتروشيف إلى أنه "في انتهاك للقواعد الدولية، يتم فصل السفن الروسية عن شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يخلق مخاطر على سلامة الملاحة وتهديدات للبنية التحتية المعلوماتية الحيوية للنقل المائي ككل".روسيا: سنتحرك في حال بقاء الصواريخ الأمريكية في الفلبينمسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الجيش الروسي
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الجيش الروسي
موسكو: الناتو يضع سيناريوهات لمحاربة روسيا
أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن دول الناتو تحاول الحفاظ على الهيمنة العالمية، وتضع سيناريوهات لمحاربة روسيا.
وقال باتروشيف، خلال اجتماع في مقاطعة كالينينغراد الروسية، إن "دول الناتو، التي تحاول الحفاظ على الهيمنة العالمية، تعمل على تحديث بنيتها التحتية العسكرية ووضع سيناريوهات لمحاربة روسيا".
وأضاف: "إن سعي روسيا إلى انتهاج سياسة خارجية وداخلية مستقلة يثير معارضة الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، الذين يسعون جاهدين للحفاظ على هيمنتهم في العالم، بما في ذلك المحيط العالمي".
وأشار باتروشيف إلى أنه في منطقة البلطيق "تُجري دول الناتو بانتظام تدريبات عسكرية، يتم خلالها وضع سيناريوهات لصد هجوم روسي مزعوم
على دول البلطيق"، وعلى سبيل المثال، استشهد بمناورات "المدافع الصامد"، التي جرت الربيع الماضي.
وتابع: "تقوم دول البلطيق بتحديث بنيتها التحتية العسكرية لاستيعاب قوات حلف شمال الأطلسي وقد بدأ التنفيذ العملي للاتفاق بين لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، بشأن بناء خط دفاعي من الهياكل على الحدود مع بلادنا".
وذكر أنه "بعد انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، من الواضح أن هناك تطلعات لتغيير وضع بحر البلطيق،
ومراجعة الأنظمة القانونية الحالية للمجالات البحرية والمضائق المستخدمة للشحن الدولي، ويجري وضع خطط لحظر حركة سفن الأسطول الروسي في بحر البلطيق".
ونوه باتروشيف إلى أنه "في انتهاك للقواعد الدولية،
يتم فصل السفن الروسية عن شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يخلق مخاطر على سلامة الملاحة وتهديدات للبنية التحتية المعلوماتية الحيوية للنقل المائي ككل".