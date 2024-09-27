موسكو: الناتو يضع سيناريوهات لمحاربة روسيا

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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا
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روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
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59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
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08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
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شؤون عسكرية
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16:03 GMT
30 د
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مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
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30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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موسكو: الناتو يضع سيناريوهات لمحاربة روسيا
موسكو: الناتو يضع سيناريوهات لمحاربة روسيا
سبوتنيك عربي
أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن دول الناتو تحاول الحفاظ على الهيمنة العالمية، وتضع سيناريوهات لمحاربة روسيا. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
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2024-09-27T12:51+0000
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وقال باتروشيف، خلال اجتماع في مقاطعة كالينينغراد الروسية، إن "دول الناتو، التي تحاول الحفاظ على الهيمنة العالمية، تعمل على تحديث بنيتها التحتية العسكرية ووضع سيناريوهات لمحاربة روسيا".وأضاف: "إن سعي روسيا إلى انتهاج سياسة خارجية وداخلية مستقلة يثير معارضة الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، الذين يسعون جاهدين للحفاظ على هيمنتهم في العالم، بما في ذلك المحيط العالمي".وأشار باتروشيف إلى أنه في منطقة البلطيق "تُجري دول الناتو بانتظام تدريبات عسكرية، يتم خلالها وضع سيناريوهات لصد هجوم روسي مزعوم على دول البلطيق"، وعلى سبيل المثال، استشهد بمناورات "المدافع الصامد"، التي جرت الربيع الماضي.وذكر أنه "بعد انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، من الواضح أن هناك تطلعات لتغيير وضع بحر البلطيق، ومراجعة الأنظمة القانونية الحالية للمجالات البحرية والمضائق المستخدمة للشحن الدولي، ويجري وضع خطط لحظر حركة سفن الأسطول الروسي في بحر البلطيق".ونوه باتروشيف إلى أنه "في انتهاك للقواعد الدولية، يتم فصل السفن الروسية عن شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يخلق مخاطر على سلامة الملاحة وتهديدات للبنية التحتية المعلوماتية الحيوية للنقل المائي ككل".روسيا: سنتحرك في حال بقاء الصواريخ الأمريكية في الفلبينمسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الجيش الروسي
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الجيش الروسي

موسكو: الناتو يضع سيناريوهات لمحاربة روسيا

12:51 GMT 27.09.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا والاتحاد الأوروبي
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن دول الناتو تحاول الحفاظ على الهيمنة العالمية، وتضع سيناريوهات لمحاربة روسيا.
وقال باتروشيف، خلال اجتماع في مقاطعة كالينينغراد الروسية، إن "دول الناتو، التي تحاول الحفاظ على الهيمنة العالمية، تعمل على تحديث بنيتها التحتية العسكرية ووضع سيناريوهات لمحاربة روسيا".
وأضاف: "إن سعي روسيا إلى انتهاج سياسة خارجية وداخلية مستقلة يثير معارضة الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، الذين يسعون جاهدين للحفاظ على هيمنتهم في العالم، بما في ذلك المحيط العالمي".
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وأشار باتروشيف إلى أنه في منطقة البلطيق "تُجري دول الناتو بانتظام تدريبات عسكرية، يتم خلالها وضع سيناريوهات لصد هجوم روسي مزعوم على دول البلطيق"، وعلى سبيل المثال، استشهد بمناورات "المدافع الصامد"، التي جرت الربيع الماضي.

وتابع: "تقوم دول البلطيق بتحديث بنيتها التحتية العسكرية لاستيعاب قوات حلف شمال الأطلسي وقد بدأ التنفيذ العملي للاتفاق بين لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، بشأن بناء خط دفاعي من الهياكل على الحدود مع بلادنا".

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وذكر أنه "بعد انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، من الواضح أن هناك تطلعات لتغيير وضع بحر البلطيق، ومراجعة الأنظمة القانونية الحالية للمجالات البحرية والمضائق المستخدمة للشحن الدولي، ويجري وضع خطط لحظر حركة سفن الأسطول الروسي في بحر البلطيق".
ونوه باتروشيف إلى أنه "في انتهاك للقواعد الدولية، يتم فصل السفن الروسية عن شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يخلق مخاطر على سلامة الملاحة وتهديدات للبنية التحتية المعلوماتية الحيوية للنقل المائي ككل".
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