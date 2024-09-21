https://sarabic.ae/20240921/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-سيطلب-من-بايدن-نشر-قوات-الناتو-في-أوكرانيا-1092977107.html
مسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا
مسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر المساعد السابق لرئيس البنتاغون لشؤون الأمن الدولي، تشاس فريمان، أن فلاديمير زيلينسكي سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T20:33+0000
2024-09-21T20:33+0000
2024-09-21T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف فريمان في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أنه "من الواضح أن زيلينسكي في نيويورك سيبلغ بايدن بخطته السحرية لإعادة جميع (الأراضي) إلى أوكرانيا، وأعتقد أن هذه الخطة تتضمن نشر قوات الناتو في غرب أوكرانيا".وأكد فريمان أن "مثل هذا الطلب من زيلينسكي سيشير إلى وضعه اليائس بسبب نقص القوات والأسلحة".وزعمت مجلة "إيكونوميست" أن "زيلينسكي وبايدن سيلتقيان خلال هذا الحدث، وستكون هذه الفرصة الأخيرة لكييف لإقناع واشنطن بتغيير موقفها بشأن استخدام الأسلحة الغربية لضرب عمق الأراضي الروسية".
https://sarabic.ae/20240921/زيلينسكي-كييف-لم-تحصل-على-إذن-لاستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1092974554.html
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روسيا
مسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا
ذكر المساعد السابق لرئيس البنتاغون لشؤون الأمن الدولي، تشاس فريمان، أن فلاديمير زيلينسكي سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا.
وأضاف فريمان في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أنه "من الواضح أن زيلينسكي في نيويورك سيبلغ بايدن بخطته السحرية لإعادة جميع (الأراضي) إلى أوكرانيا، وأعتقد أن هذه الخطة تتضمن نشر قوات الناتو في غرب أوكرانيا".
وأشار المسؤول السابق إلى "أنها خطوة كبيرة نحو الحرب المباشرة".
وأكد فريمان أن "مثل هذا الطلب من زيلينسكي سيشير إلى وضعه اليائس بسبب نقص القوات والأسلحة".
وصرح منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن إمكانية عقد لقاء جديد بين الرئيس جو بايدن وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وزعمت مجلة "إيكونوميست" أن "زيلينسكي وبايدن سيلتقيان خلال هذا الحدث، وستكون هذه الفرصة الأخيرة لكييف لإقناع واشنطن بتغيير موقفها بشأن استخدام الأسلحة الغربية لضرب عمق الأراضي الروسية".