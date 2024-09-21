https://sarabic.ae/20240921/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-سيطلب-من-بايدن-نشر-قوات-الناتو-في-أوكرانيا-1092977107.html

مسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا

مسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكر المساعد السابق لرئيس البنتاغون لشؤون الأمن الدولي، تشاس فريمان، أن فلاديمير زيلينسكي سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا. 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T20:33+0000

2024-09-21T20:33+0000

2024-09-21T20:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف فريمان في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب"، أنه "من الواضح أن زيلينسكي في نيويورك سيبلغ بايدن بخطته السحرية لإعادة جميع (الأراضي) إلى أوكرانيا، وأعتقد أن هذه الخطة تتضمن نشر قوات الناتو في غرب أوكرانيا".وأكد فريمان أن "مثل هذا الطلب من زيلينسكي سيشير إلى وضعه اليائس بسبب نقص القوات والأسلحة".وزعمت مجلة "إيكونوميست" أن "زيلينسكي وبايدن سيلتقيان خلال هذا الحدث، وستكون هذه الفرصة الأخيرة لكييف لإقناع واشنطن بتغيير موقفها بشأن استخدام الأسلحة الغربية لضرب عمق الأراضي الروسية".

https://sarabic.ae/20240921/زيلينسكي-كييف-لم-تحصل-على-إذن-لاستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1092974554.html

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