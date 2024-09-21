https://sarabic.ae/20240921/زيلينسكي-كييف-لم-تحصل-على-إذن-لاستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1092974554.html

زيلينسكي: كييف لم تحصل على إذن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

زيلينسكي: كييف لم تحصل على إذن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

سبوتنيك عربي

زعم فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن أوكرانيا لم تحصل بعد على إذن من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا لاستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف على... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T17:09+0000

2024-09-21T17:09+0000

2024-09-21T17:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف زيلينسكي: "لم تمنحنا أمريكا ولا بريطانيا الإذن باستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية، ضد أي أهداف على أي مسافة، ولم نستخدم أسلحة بعيدة المدى على أراضي روسيا الاتحادية".وكشفت صحيفة أمريكية، أن ما أسمته "خطة النصر"، المزعومة، التي يريد فلاديمير زيلينسكي تقديمها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتضمن أسئلة حول انضمام كييف للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وقالت الصحيفة: "سيطلب فلاديمير زيلينسكي، من بايدن، دعوة رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والالتزام بمواصلة توريد الأسلحة الحديثة كجزء من "خطة النصر" المصممة لإنهاء الصراع مع روسيا".وكان زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "إن خطة "انتصار" أوكرانيا قد تم إعدادها بالكامل، مع وضع جميع النقاط الرئيسية"، بحسب كلماته.

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