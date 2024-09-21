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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240921/كينيدي-جونيور-زيلينسكي-يحاول-إثارة-صراع-بين-الناتو-وروسيا-1092960041.html
كينيدي جونيور: زيلينسكي يحاول إثارة صراع بين الناتو وروسيا
كينيدي جونيور: زيلينسكي يحاول إثارة صراع بين الناتو وروسيا
سبوتنيك عربي
أكد روبرت كينيدي جونيور، السياسي الأمريكي والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق، أن فلاديمير زيلينسكي، يخسر في ساحة المعركة، لذا سيبذل قصارى جهده لإشعال صراع بين... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T08:46+0000
2024-09-21T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كنيدي جونيور، عبر قناته على "يوتيوب": "تتمثل استراتيجية زيلينسكي، في أنه يعرف أنه لا يستطيع الفوز، لذا فهو يقوم بحركات متهورة محسوبة تهدف إلى جر الناتو إلى الحرب، حيث أن هذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة له للحصول على فرصة للفوز".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول حلف شمال الأطلسي لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل في الواقع، إنها تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف الرئيس بوتين أن المشاركة المباشرة لدول الناتو في الأعمال العدائية تغير جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناءً على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.وقبل ذلك، زعمت صحيفة "غارديان"، نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية، قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا، في الأيام المقبلة.تقارير تكشف من سيتولى السلطة بعد فوز هاريسرئيس حزب أوكراني: بلادنا يحكمها رئيس غير شرعي اغتصب السلطة وأصبح دكتاتورا
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روسيا, العالم

كينيدي جونيور: زيلينسكي يحاول إثارة صراع بين الناتو وروسيا

08:46 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد روبرت كينيدي جونيور، السياسي الأمريكي والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق، أن فلاديمير زيلينسكي، يخسر في ساحة المعركة، لذا سيبذل قصارى جهده لإشعال صراع بين الناتو وروسيا.
وقال كنيدي جونيور، عبر قناته على "يوتيوب": "تتمثل استراتيجية زيلينسكي، في أنه يعرف أنه لا يستطيع الفوز، لذا فهو يقوم بحركات متهورة محسوبة تهدف إلى جر الناتو إلى الحرب، حيث أن هذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة له للحصول على فرصة للفوز".

وأضاف: "فقط في حالة نشوب حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وروسيا، يمكنه أن يتوقع النجاح. هذه هي الاستراتيجية، ونحن نسمح له بالقيام بذلك".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول حلف شمال الأطلسي لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل في الواقع، إنها تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
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وأضاف الرئيس بوتين أن المشاركة المباشرة لدول الناتو في الأعمال العدائية تغير جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناءً على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
وقبل ذلك، زعمت صحيفة "غارديان"، نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية، قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا، في الأيام المقبلة.
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