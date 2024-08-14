https://sarabic.ae/20240814/تقارير-تكشف-من-سيتولى-السلطة-بعد-فوز-هاريس-1091729653.html

تقارير تكشف من سيتولى السلطة بعد فوز هاريس

تقارير تكشف من سيتولى السلطة بعد فوز هاريس

سبوتنيك عربي

أكدت تقارير أمريكية، أنه إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنها ستصبح فعلياً رهينة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T11:10+0000

2024-08-14T11:10+0000

2024-08-14T11:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأشارت التقارير إلى أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن برفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاء متأثرا بقوى حزبية سابقة والجهات المانحة والنخب البرلمانية، والتي لعبت فيها نانسي بيلوسي دورا كبيرا.ووفقا لصحيفة " American Conservative" فإن هاريس ستكون رهينة لقرارات رعاتها ورؤساء الأقسام وقيادة الكونغرس وستكتفي بالمشاهدة من الهامش بلا حول ولا قوة بينما تتولى الهيئة التشريعية التي تترأسها بيلوسي السلطة الكاملة.وقالت: "هذه مأساة كامالا هاريس".إعلام أمريكي: سيترك بايدن لخليفته بلدا مزقته الحربوفي وقت سابق، أفاد استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية متخصصة بتقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من حيث الدعم الأمريكي.وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس"، فإن مستوى الدعم لهاريس يبلغ 42%، بينما لترامب بـ37% فقط، وأعرب 4% آخرون من المستطلعين عن دعمهم للمرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل

https://sarabic.ae/20240813/حملة-كامالا-هاريس-تتهم-ترامب-بالتطرف-بعد-مقابلته-مع-إيلون-ماسك-1091692586.html

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