https://sarabic.ae/20240814/تقارير-تكشف-من-سيتولى-السلطة-بعد-فوز-هاريس-1091729653.html
تقارير تكشف من سيتولى السلطة بعد فوز هاريس
تقارير تكشف من سيتولى السلطة بعد فوز هاريس
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير أمريكية، أنه إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنها ستصبح فعلياً رهينة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T11:10+0000
2024-08-14T11:10+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت التقارير إلى أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن برفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاء متأثرا بقوى حزبية سابقة والجهات المانحة والنخب البرلمانية، والتي لعبت فيها نانسي بيلوسي دورا كبيرا.ووفقا لصحيفة " American Conservative" فإن هاريس ستكون رهينة لقرارات رعاتها ورؤساء الأقسام وقيادة الكونغرس وستكتفي بالمشاهدة من الهامش بلا حول ولا قوة بينما تتولى الهيئة التشريعية التي تترأسها بيلوسي السلطة الكاملة.وقالت: "هذه مأساة كامالا هاريس".إعلام أمريكي: سيترك بايدن لخليفته بلدا مزقته الحربوفي وقت سابق، أفاد استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية متخصصة بتقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من حيث الدعم الأمريكي.وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس"، فإن مستوى الدعم لهاريس يبلغ 42%، بينما لترامب بـ37% فقط، وأعرب 4% آخرون من المستطلعين عن دعمهم للمرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل
https://sarabic.ae/20240813/حملة-كامالا-هاريس-تتهم-ترامب-بالتطرف-بعد-مقابلته-مع-إيلون-ماسك-1091692586.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقارير تكشف من سيتولى السلطة بعد فوز هاريس
أكدت تقارير أمريكية، أنه إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنها ستصبح فعلياً رهينة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي والأزمات السياسية.
وأشارت التقارير إلى أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن برفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاء متأثرا بقوى حزبية سابقة والجهات المانحة والنخب البرلمانية، والتي لعبت فيها نانسي بيلوسي دورا كبيرا.
وقالت: "لقد خفضت بيلوسي...الرئيس فعليًا إلى مستوى الرئيس المعين من قبل السلطة التشريعية، وجلبت وريثتها ... غيرت فعليا الدستور الأميركي".
ووفقا لصحيفة " American Conservative" فإن هاريس ستكون رهينة لقرارات رعاتها ورؤساء الأقسام وقيادة الكونغرس وستكتفي بالمشاهدة من الهامش بلا حول ولا قوة بينما تتولى الهيئة التشريعية التي تترأسها بيلوسي السلطة الكاملة.
وقالت: "هذه مأساة كامالا هاريس".
وفي وقت سابق، أفاد استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية متخصصة بتقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من حيث الدعم الأمريكي.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس"، فإن مستوى الدعم لهاريس يبلغ 42%، بينما لترامب بـ37% فقط، وأعرب 4% آخرون من المستطلعين عن دعمهم للمرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.