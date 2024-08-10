https://sarabic.ae/20240810/إعلام-أمريكي-سيترك-بايدن-لخليفته-بلدا-مزقته-الحرب--1091597012.html
إعلام أمريكي: سيترك بايدن لخليفته بلدا مزقته الحرب
إعلام أمريكي: سيترك بايدن لخليفته بلدا مزقته الحرب
سبوتنيك عربي
صرحت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيترك لخليفته بلدا مزقته الحرب، مع عواقب "ضخمة". 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T12:45+0000
2024-08-10T12:45+0000
2024-08-10T12:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وكتبت صحيفة أمريكية، قائلة: "وعد بايدن بالسلام، لكنه سيترك خلفه بلدًا أنهكته الحرب... قد تكون العواقب المترتبة على خليفة بايدن، سواء كان الرئيس السابق دونالد ترامب، أو نائبة الرئيس كامالا هاريس، هائلة".ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن القوات الأمريكية قصفت مرارًا وتكرارًا مواقع جماعة "أنصار الله" اليمنية، الواقعة شمالي اليمن.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن بايدن يجر البلاد إلى حرب عالمية ثالثة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة "قريبة جدًا من حرب عالمية ثالثة"، كما وبّخ ترامب رئيس الدولة الحالي بأن قادة كوريا الديمقراطية والصين وروسيا، "لا يحترمونه" و"لا يخشونه".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. تم ترشيح دونالد ترامب، رسميًا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، في حين تخطط نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، للترشح عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20240810/زلات-اللسان-تركة-بايدن-المحتملة-يرثها-ترامب-باكرا-1091591797.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام أمريكي: سيترك بايدن لخليفته بلدا مزقته الحرب
صرحت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيترك لخليفته بلدا مزقته الحرب، مع عواقب "ضخمة".
وكتبت صحيفة أمريكية، قائلة: "وعد بايدن بالسلام، لكنه سيترك خلفه بلدًا أنهكته الحرب... قد تكون العواقب المترتبة على خليفة بايدن، سواء كان الرئيس السابق دونالد ترامب، أو نائبة الرئيس كامالا هاريس، هائلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن أعطى، خلال معظم فترة رئاسته، انطباعًا بأنه "قائد في زمن الحرب"، فقد كرس بايدن معظم فترة رئاسته لحشد الرأي العام والقوة العسكرية ضد روسيا في الصراع بأوكرانيا، ولعب دورًا نشطًا في دعم إسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن القوات الأمريكية قصفت مرارًا وتكرارًا مواقع جماعة "أنصار الله" اليمنية، الواقعة شمالي اليمن.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن بايدن يجر البلاد إلى حرب عالمية ثالثة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة "قريبة جدًا من حرب عالمية ثالثة"، كما وبّخ ترامب رئيس الدولة الحالي بأن قادة كوريا الديمقراطية والصين وروسيا، "لا يحترمونه" و"لا يخشونه".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. تم ترشيح دونالد ترامب، رسميًا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، في حين تخطط نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، للترشح عن الحزب الديمقراطي.