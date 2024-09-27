https://sarabic.ae/20240927/فنلندا-تقترح-وضع-مقر-حلف-شمال-الأطلسي-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1093174429.html

فنلندا تقترح وضع مقر حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية

فنلندا تقترح وضع مقر حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية

سبوتنيك عربي

اقترحت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الجمعة، في بيان لها أن يكون مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في مدينة ميكيلي القريبة من الحدود مع روسيا. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T10:25+0000

2024-09-27T10:25+0000

2024-09-27T10:25+0000

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وقالت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان لها، إن مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في فنلندا يمكن أن يقع في مدينة ميكيلي، التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اقترحت وزارة الدفاع تحديد موقع المقر الرئيسي لقيادة القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في ميكيلي، حيث يقع مقر قوات الدفاع الفنلندية بالفعل".ووفقا لقناة "إم تي في" التلفزيونية الفنلندية، فقد تمت الموافقة بالفعل على هذا الاقتراح. وأفيد أن المقر سيكون تابعًا للقيادة المشتركة للتحالف في نورفولك.يُذكر أن فنلندا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، في 4 أبريل/ نيسان 2023، إلى جانب السويد. ومن جهته قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن انضمام هذه الدول إلى التحالف كان خطوة لا معنى لها من وجهة نظر ضمان المصالح الوطنية، وستظهر القوات الروسية وأنظمة الأسلحة على حدودها.من جهتها تشير روسيا إلى نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويوسع الحلف مبادراته ضد ما يسميه "التهديدات الروسية". وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم ضرب القوات الأوكرانية عمق الأراضي الروسيةالأمن الفيدرالي الروسي يكشف سبب قيام فنلندا بافتعال "أزمة هجرة" على حدود روسيا

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