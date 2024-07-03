https://sarabic.ae/20240703/الخارجية-الروسية-موسكو-ستتخذ-إجراءات-عسكرية-لمواجهة-سياسة-هلسنكي-وتعزيز-قدرات-الناتو-على-الحدود-1090411742.html

الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية ردا على السياسات العدوانية لهلسنكي وحلف الناتو

الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية ردا على السياسات العدوانية لهلسنكي وحلف الناتو

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية لمواجهة سياسة هلسنكي، مشيرة إلى أن تعزيزات قدرات الناتو على الحدود ستقابل برد فعل. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T10:14+0000

2024-07-03T10:14+0000

2024-07-03T10:21+0000

روسيا

العالم

فنلندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683602_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6abc069d0e66c79f14e714935408874.jpg

وقال نائب رئيس دائرة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أندريه ناستاسين: "لن تترك روسيا الحشود العسكرية لحلف الناتو على حدودنا دون رد، الأمر الذي يهدد أمن روسيا. كما أننا سنتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع العسكري التقني، لمواجهة القرارات العدوانية التي تتخذها فنلندا وكذلك حلفائها في الناتو".وفي وقت سابق، وافق البرلمان الفنلندي على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، والتي بموجبها سيتم منح الجانب الأمريكي حق الوصول إلى 15 منشأة عسكرية.الناتو يبني قاعدة جديدة على بعد 140 كيلومترا عن روسياومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفنلندية في وقت سابق أن الاتفاقية لا تعني وجودًا أمريكيًا دائمًا في فنلندا، إذا تمركزت القوات الأمريكية، فستكون في البلاد على أساس التناوب.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، أن الناتو يبني قاعدة جديدة في فنلندا على بعد 140 كيلومترا من حدود روسيا.وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، باقتراح فنلندا استضافة مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا على أراضيها بالقرب من الحدود الروسية.وكانت قد تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/ أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا، حيث عبرت تركيا والمجر عن رغبتهما في النظر في الطلبات بشكل منفصل. ولاحقا وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف، حيث أعلن رسميا عن انضمام فنلندا للناتو في مايو من العام الماضي، فيما أصبحت السويد رسميا العضو الـ32 في الناتو في مارس/ آذار من هذا العام.

https://sarabic.ae/20240701/فنلندا-تمنح-أمريكا-إمكانية-الوصول-إلى-15-منشأة-عسكرية-على-أراضيها---1090360991.html

فنلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, فنلندا