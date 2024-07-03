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https://sarabic.ae/20240703/الخارجية-الروسية-موسكو-ستتخذ-إجراءات-عسكرية-لمواجهة-سياسة-هلسنكي-وتعزيز-قدرات-الناتو-على-الحدود-1090411742.html
الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية ردا على السياسات العدوانية لهلسنكي وحلف الناتو
الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية ردا على السياسات العدوانية لهلسنكي وحلف الناتو
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية لمواجهة سياسة هلسنكي، مشيرة إلى أن تعزيزات قدرات الناتو على الحدود ستقابل برد فعل. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T10:14+0000
2024-07-03T10:21+0000
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وقال نائب رئيس دائرة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أندريه ناستاسين: "لن تترك روسيا الحشود العسكرية لحلف الناتو على حدودنا دون رد، الأمر الذي يهدد أمن روسيا. كما أننا سنتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع العسكري التقني، لمواجهة القرارات العدوانية التي تتخذها فنلندا وكذلك حلفائها في الناتو".وفي وقت سابق، وافق البرلمان الفنلندي على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، والتي بموجبها سيتم منح الجانب الأمريكي حق الوصول إلى 15 منشأة عسكرية.الناتو يبني قاعدة جديدة على بعد 140 كيلومترا عن روسياومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفنلندية في وقت سابق أن الاتفاقية لا تعني وجودًا أمريكيًا دائمًا في فنلندا، إذا تمركزت القوات الأمريكية، فستكون في البلاد على أساس التناوب.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، أن الناتو يبني قاعدة جديدة في فنلندا على بعد 140 كيلومترا من حدود روسيا.وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، باقتراح فنلندا استضافة مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا على أراضيها بالقرب من الحدود الروسية.وكانت قد تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/ أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا، حيث عبرت تركيا والمجر عن رغبتهما في النظر في الطلبات بشكل منفصل. ولاحقا وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف، حيث أعلن رسميا عن انضمام فنلندا للناتو في مايو من العام الماضي، فيما أصبحت السويد رسميا العضو الـ32 في الناتو في مارس/ آذار من هذا العام.
https://sarabic.ae/20240701/فنلندا-تمنح-أمريكا-إمكانية-الوصول-إلى-15-منشأة-عسكرية-على-أراضيها---1090360991.html
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روسيا, العالم, فنلندا
روسيا, العالم, فنلندا

الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية ردا على السياسات العدوانية لهلسنكي وحلف الناتو

10:14 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 10:21 GMT 03.07.2024)
© AP Photo / Armando Babaniهبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Armando Babani
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية لمواجهة سياسة هلسنكي، مشيرة إلى أن تعزيزات قدرات الناتو على الحدود ستقابل برد فعل.
وقال نائب رئيس دائرة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أندريه ناستاسين: "لن تترك روسيا الحشود العسكرية لحلف الناتو على حدودنا دون رد، الأمر الذي يهدد أمن روسيا. كما أننا سنتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع العسكري التقني، لمواجهة القرارات العدوانية التي تتخذها فنلندا وكذلك حلفائها في الناتو".
وفي وقت سابق، وافق البرلمان الفنلندي على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، والتي بموجبها سيتم منح الجانب الأمريكي حق الوصول إلى 15 منشأة عسكرية.
الناتو يبني قاعدة جديدة على بعد 140 كيلومترا عن روسيا
ومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفنلندية في وقت سابق أن الاتفاقية لا تعني وجودًا أمريكيًا دائمًا في فنلندا، إذا تمركزت القوات الأمريكية، فستكون في البلاد على أساس التناوب.
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وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، أن الناتو يبني قاعدة جديدة في فنلندا على بعد 140 كيلومترا من حدود روسيا.
وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، باقتراح فنلندا استضافة مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا على أراضيها بالقرب من الحدود الروسية.
وكانت قد تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/ أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا، حيث عبرت تركيا والمجر عن رغبتهما في النظر في الطلبات بشكل منفصل. ولاحقا وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف، حيث أعلن رسميا عن انضمام فنلندا للناتو في مايو من العام الماضي، فيما أصبحت السويد رسميا العضو الـ32 في الناتو في مارس/ آذار من هذا العام.
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