الدفاع الرومانية: 7 طائرات مقاتلة فنلندية تشارك في مهمة دورية للناتو في بلادنا

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هيئة المحلفين تدين نجل بايدن بالتهم الموجهة إليه كافة
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
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29 د
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خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
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هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
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17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240611/الدفاع-الرومانية-7-مقاتلات-فنلندية-تشارك-في-مهمة-دورية-للناتو-في-بلادنا-1089758030.html
الدفاع الرومانية: 7 طائرات مقاتلة فنلندية تشارك في مهمة دورية للناتو في بلادنا
الدفاع الرومانية: 7 طائرات مقاتلة فنلندية تشارك في مهمة دورية للناتو في بلادنا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الثلاثاء، بأن فنلندا نشرت قواتها العسكرية ضمن قوات حلف شمال الأطلسي للمرة الأولى، حيث أرسلت 7 طائرات مقاتلة إلى رومانيا،... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T15:41+0000
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الرومانية: "منذ انضمامها إلى الحلف، في أبريل(نيسان) 2023، نشرت فنلندا قواتها العسكرية لأول مرة داخل الناتو، حيث نشرت 7 طائرات مقاتلة في قاعدة "ميهاي كوغالنيسينو"، وستشارك إلى جانب الطائرات الرومانية والبريطانية، في مهمة دورية جوية معززة".وكان قد تم إجراء مهام معززة للقوات الجوية في رومانيا مع دول في حلف الناتو، منذ عام 2014، وتعتقد وزارة الدفاع الرومانية أنها "تسهم في تطوير قدرات الرد والردع، فضلا عن تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية الرومانية والقوات الجوية المتحالفة معها".وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي."لانتسيت" روسية صغيرة تدمر "سو-25" أوكرانية... فيديووفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مناوراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".وأعربت موسكو، في مناسبات عدة، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20240611/الناتو-يكشف-عن-وجود-خلافات-بين-أعضاء-الحلف-حول-دعم-أوكرانيا-1089757118.html
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رومانيا, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
رومانيا, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الرومانية: 7 طائرات مقاتلة فنلندية تشارك في مهمة دورية للناتو في بلادنا

15:41 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 15:43 GMT 11.06.2024)
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERمقاتلة تابعة للقوات الجوية الفنلندية
مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفنلندية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الثلاثاء، بأن فنلندا نشرت قواتها العسكرية ضمن قوات حلف شمال الأطلسي للمرة الأولى، حيث أرسلت 7 طائرات مقاتلة إلى رومانيا، للمشاركة في مهمة دورية جوية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الرومانية: "منذ انضمامها إلى الحلف، في أبريل(نيسان) 2023، نشرت فنلندا قواتها العسكرية لأول مرة داخل الناتو، حيث نشرت 7 طائرات مقاتلة في قاعدة "ميهاي كوغالنيسينو"، وستشارك إلى جانب الطائرات الرومانية والبريطانية، في مهمة دورية جوية معززة".

وأشار البيان إلى أن "المهمة العسكرية الفنلندية في رومانيا، تستمر نحو شهرين".

وكان قد تم إجراء مهام معززة للقوات الجوية في رومانيا مع دول في حلف الناتو، منذ عام 2014، وتعتقد وزارة الدفاع الرومانية أنها "تسهم في تطوير قدرات الرد والردع، فضلا عن تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية الرومانية والقوات الجوية المتحالفة معها".
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وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.
"لانتسيت" روسية صغيرة تدمر "سو-25" أوكرانية... فيديو
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مناوراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".
وأعربت موسكو، في مناسبات عدة، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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