https://sarabic.ae/20240611/الدفاع-الرومانية-7-مقاتلات-فنلندية-تشارك-في-مهمة-دورية-للناتو-في-بلادنا-1089758030.html
الدفاع الرومانية: 7 طائرات مقاتلة فنلندية تشارك في مهمة دورية للناتو في بلادنا
الدفاع الرومانية: 7 طائرات مقاتلة فنلندية تشارك في مهمة دورية للناتو في بلادنا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الثلاثاء، بأن فنلندا نشرت قواتها العسكرية ضمن قوات حلف شمال الأطلسي للمرة الأولى، حيث أرسلت 7 طائرات مقاتلة إلى رومانيا،... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T15:41+0000
2024-06-11T15:41+0000
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الرومانية: "منذ انضمامها إلى الحلف، في أبريل(نيسان) 2023، نشرت فنلندا قواتها العسكرية لأول مرة داخل الناتو، حيث نشرت 7 طائرات مقاتلة في قاعدة "ميهاي كوغالنيسينو"، وستشارك إلى جانب الطائرات الرومانية والبريطانية، في مهمة دورية جوية معززة".وكان قد تم إجراء مهام معززة للقوات الجوية في رومانيا مع دول في حلف الناتو، منذ عام 2014، وتعتقد وزارة الدفاع الرومانية أنها "تسهم في تطوير قدرات الرد والردع، فضلا عن تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية الرومانية والقوات الجوية المتحالفة معها".وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي."لانتسيت" روسية صغيرة تدمر "سو-25" أوكرانية... فيديووفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مناوراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".وأعربت موسكو، في مناسبات عدة، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20240611/الناتو-يكشف-عن-وجود-خلافات-بين-أعضاء-الحلف-حول-دعم-أوكرانيا-1089757118.html
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رومانيا, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
رومانيا, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الرومانية: 7 طائرات مقاتلة فنلندية تشارك في مهمة دورية للناتو في بلادنا
15:41 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 15:43 GMT 11.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الثلاثاء، بأن فنلندا نشرت قواتها العسكرية ضمن قوات حلف شمال الأطلسي للمرة الأولى، حيث أرسلت 7 طائرات مقاتلة إلى رومانيا، للمشاركة في مهمة دورية جوية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الرومانية: "منذ انضمامها إلى الحلف، في أبريل(نيسان) 2023، نشرت فنلندا قواتها العسكرية لأول مرة داخل الناتو، حيث نشرت 7 طائرات مقاتلة في قاعدة "ميهاي كوغالنيسينو"، وستشارك إلى جانب الطائرات الرومانية والبريطانية، في مهمة دورية جوية معززة".
وأشار البيان إلى أن "المهمة العسكرية الفنلندية في رومانيا، تستمر نحو شهرين".
وكان قد تم إجراء مهام معززة للقوات الجوية في رومانيا مع دول في حلف الناتو، منذ عام 2014، وتعتقد وزارة الدفاع الرومانية أنها "تسهم في تطوير قدرات الرد والردع، فضلا عن تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية الرومانية والقوات الجوية المتحالفة معها".
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، وقد أصبحت فنلندا العضو 31 في التحالف، في 4 نيسان/ أبريل الماضي.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مناوراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".
وأعربت موسكو، في مناسبات عدة، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.