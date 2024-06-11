"لانتسيت" روسية صغيرة تدمر "سو-25" أوكرانية... فيديو
12:28 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 12:30 GMT 11.06.2024)
© Sputnik . Natalya Seliverstova/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد توثق قيام مسيرة روسية صغيرة من طراز "لانتسيت" باستهداف وتدمير مقاتلة أوكرانية، أثناء توقفها في أحد المطارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية، إن مشغلي مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" ضربوا طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في الموقف المخصص لانتظار المقاتلات التابعة للجيش الأوكراني في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
⚡️"لانتسيت" روسية صغيرة تدمر مقاتلة "سو-25" أوكرانية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 11, 2024
ضربت مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في الموقف المخصص لانتظار المقاتلات التابعة للجيش الأوكراني في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتم تأكيد تدمير المقاتلة واحتراقها.
◀️وزارة الدفاع… pic.twitter.com/wPlsew3e5C
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها المقتضب إلى أنه تم تأكيد تدمير المقاتلة الأوكرانية من خلال لقطات الرصد الموضوعي للعملية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" و"سو-25" في مطاراتها.
© Sputnikمسيرة "لانتسيت" الانتحارية
مسيرة "لانتسيت" الانتحارية
© Sputnik
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 107 مناطق".
وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 45 مسيرة أوكرانية، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" وعشرة صواريخ من طراز "هيمارس".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.