https://sarabic.ae/20240611/لانتسيت-روسية-صغيرة-تدمر-سو-25-أوكرانية-فيديو---1089746504.html

"لانتسيت" روسية صغيرة تدمر "سو-25" أوكرانية... فيديو

"لانتسيت" روسية صغيرة تدمر "سو-25" أوكرانية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد توثق قيام مسيرة روسية صغيرة من طراز "لانتسيت" باستهداف وتدمير مقاتلة أوكرانية، أثناء توقفها في أحد المطارات في... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T12:28+0000

2024-06-11T12:28+0000

2024-06-11T12:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الروسية، إن مشغلي مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" ضربوا طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في الموقف المخصص لانتظار المقاتلات التابعة للجيش الأوكراني في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأشارت الدفاع الروسية في بيانها المقتضب إلى أنه تم تأكيد تدمير المقاتلة الأوكرانية من خلال لقطات الرصد الموضوعي للعملية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" و"سو-25" في مطاراتها.وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 45 مسيرة أوكرانية، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" وعشرة صواريخ من طراز "هيمارس".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيوأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240611/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أرتيوموفكا-وتيمكوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089739149.html

https://sarabic.ae/20240611/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلتين-من-طراز-سو-27-وسو-25-1089738999.html

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رصد عسكري