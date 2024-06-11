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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... فيديو
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خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240611/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أرتيوموفكا-وتيمكوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089739149.html
القوات الروسية تحرر بلدتي أرتيوموفكا وتيمكوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي أرتيوموفكا وتيمكوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي أرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T10:38+0000
2024-06-11T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة، أن "الأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، حررت بلدتي أرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، دمرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، وحدات لواء الاقتحام الثالث، واللواءين الميكانيكيين الرابع عشر والثامن والعشرين، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، ونيفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وخسر الجيش الأوكراني أكثر من 560 جنديًا بين قتيل وجريح، وخمس مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب"، ومدفع هاوتزر أمريكي من طراز "M777"، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30"، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودعين لذخيرة المدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكرانيالجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20240611/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلتين-من-طراز-سو-27-وسو-25-1089738999.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدتي أرتيوموفكا وتيمكوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

10:38 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 11:05 GMT 11.06.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي أرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان الوزارة، أن "الأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، حررت بلدتي أرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".
بالإضافة إلى ذلك، دمرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، وحدات لواء الاقتحام الثالث، واللواءين الميكانيكيين الرابع عشر والثامن والعشرين، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، ونيفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وخسر الجيش الأوكراني أكثر من 560 جنديًا بين قتيل وجريح، وخمس مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب"، ومدفع هاوتزر أمريكي من طراز "M777"، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30"، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودعين لذخيرة المدفعية.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
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10:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية
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