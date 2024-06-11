https://sarabic.ae/20240611/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أرتيوموفكا-وتيمكوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089739149.html

القوات الروسية تحرر بلدتي أرتيوموفكا وتيمكوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحرر بلدتي أرتيوموفكا وتيمكوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي أرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T10:38+0000

2024-06-11T10:38+0000

2024-06-11T11:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان الوزارة، أن "الأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، حررت بلدتي أرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، دمرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، وحدات لواء الاقتحام الثالث، واللواءين الميكانيكيين الرابع عشر والثامن والعشرين، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، ونيفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وخسر الجيش الأوكراني أكثر من 560 جنديًا بين قتيل وجريح، وخمس مركبات، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب"، ومدفع هاوتزر أمريكي من طراز "M777"، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30"، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودعين لذخيرة المدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكرانيالجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية

https://sarabic.ae/20240611/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلتين-من-طراز-سو-27-وسو-25-1089738999.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا