https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-مي--8-و66-مسيرة-أوكرانية-1089664749.html

الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية

الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و66 مسيرة أوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T11:07+0000

2024-06-09T11:07+0000

2024-06-09T11:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار، كما تم إسقاط 66 طائرة من دون طيار، و13 قذيفة لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 225 جنديا، و7 مركبات، ومدفع "دي 20"، ودمرت 3 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 شاحنات صغيرة.وأضاف البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكوي وإليزافيتوفكا وإيفانو داريفكا وغريغوروفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 375 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 شاحنات "بيك آب"، ومدفع إم 109 "بالادين"، ومدفع "إتش-70"، ومدفع "مستا-بي"، ومدفع "دي-20"، ومدفع "إم 119".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 300 عسكري أوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى بسبب عجز إنتاج قذائف المدفعيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أنابا - إم إي".. نظام دفاعي روسي لحماية الموانئ العسكرية تحت الماء

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روسيا, رصد عسكري