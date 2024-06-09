https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-مي--8-و66-مسيرة-أوكرانية-1089664749.html
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و66 مسيرة أوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T11:07+0000
2024-06-09T11:07+0000
2024-06-09T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار، كما تم إسقاط 66 طائرة من دون طيار، و13 قذيفة لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 225 جنديا، و7 مركبات، ومدفع "دي 20"، ودمرت 3 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 شاحنات صغيرة.وأضاف البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكوي وإليزافيتوفكا وإيفانو داريفكا وغريغوروفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 375 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 شاحنات "بيك آب"، ومدفع إم 109 "بالادين"، ومدفع "إتش-70"، ومدفع "مستا-بي"، ومدفع "دي-20"، ومدفع "إم 119".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 300 عسكري أوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى بسبب عجز إنتاج قذائف المدفعيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أنابا - إم إي".. نظام دفاعي روسي لحماية الموانئ العسكرية تحت الماء
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية
11:07 GMT 09.06.2024 (تم التحديث: 11:36 GMT 09.06.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و66 مسيرة أوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار، كما تم إسقاط 66 طائرة من دون طيار، و13 قذيفة لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع".
وحدات قوات مجموعة "الشمال" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق فولشانسك وسينيلنيكوفو وجوفتنيفوي ونيسكوتشنوي وترنوفايا وإزبيتسكوي في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 225 جنديا، و7 مركبات، ومدفع "دي 20"، ودمرت 3 مستودعات للذخيرة.
وحدات قوات مجموعة "الغرب" قامت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفسك، بيريستوف، في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 شاحنات صغيرة.
وأضاف البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكوي وإليزافيتوفكا وإيفانو داريفكا وغريغوروفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 375 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 شاحنات "بيك آب"، ومدفع إم 109 "بالادين"، ومدفع "إتش-70"، ومدفع "مستا-بي"، ومدفع "دي-20"، ومدفع "إم 119".
وحدات قوات مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع على الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 300 عسكري أوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات
.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.