الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-مي--8-و66-مسيرة-أوكرانية-1089664749.html
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و66 مسيرة أوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T11:07+0000
2024-06-09T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/14/1049017455_0:51:2990:1733_1920x0_80_0_0_a2edf6fe500d55a84c256e57ee344d05.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار، كما تم إسقاط 66 طائرة من دون طيار، و13 قذيفة لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 225 جنديا، و7 مركبات، ومدفع "دي 20"، ودمرت 3 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 شاحنات صغيرة.وأضاف البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكوي وإليزافيتوفكا وإيفانو داريفكا وغريغوروفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 375 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 شاحنات "بيك آب"، ومدفع إم 109 "بالادين"، ومدفع "إتش-70"، ومدفع "مستا-بي"، ومدفع "دي-20"، ومدفع "إم 119".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 300 عسكري أوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى بسبب عجز إنتاج قذائف المدفعيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أنابا - إم إي".. نظام دفاعي روسي لحماية الموانئ العسكرية تحت الماء
https://sarabic.ae/20240609/القوات-الروسية-تدمر-مشغلي-المركبات-الجوية-والمرتزقة-الأجانب-1089664122.html
https://sarabic.ae/20240609/سياسي-فرنسي-ماكرون-يقود-بلادنا-إلى-حرب-انتحارية-مع-روسيا-1089662964.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/14/1049017455_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_5ab656999aa784b43fdb3fee8466c918.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و66 مسيرة أوكرانية

11:07 GMT 09.06.2024 (تم التحديث: 11:36 GMT 09.06.2024)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و66 مسيرة أوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار، كما تم إسقاط 66 طائرة من دون طيار، و13 قذيفة لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع".

وحدات قوات مجموعة "الشمال" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق فولشانسك وسينيلنيكوفو وجوفتنيفوي ونيسكوتشنوي وترنوفايا وإزبيتسكوي في مقاطعة خاركوف.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدة مناطق
10:46 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 225 جنديا، و7 مركبات، ومدفع "دي 20"، ودمرت 3 مستودعات للذخيرة.

وحدات قوات مجموعة "الغرب" قامت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفسك، بيريستوف، في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 شاحنات صغيرة.
وأضاف البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق زاليزنيانسكوي وإليزافيتوفكا وإيفانو داريفكا وغريغوروفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
سياسي فرنسي: ماكرون يقود بلادنا إلى حرب انتحارية مع روسيا
09:54 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 375 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 شاحنات "بيك آب"، ومدفع إم 109 "بالادين"، ومدفع "إتش-70"، ومدفع "مستا-بي"، ومدفع "دي-20"، ومدفع "إم 119".

وحدات قوات مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع على الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 300 عسكري أوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى بسبب عجز إنتاج قذائف المدفعية
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"أنابا - إم إي".. نظام دفاعي روسي لحماية الموانئ العسكرية تحت الماء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала