https://sarabic.ae/20240609/القوات-الروسية-تدمر-مشغلي-المركبات-الجوية-والمرتزقة-الأجانب-1089664122.html
القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدة مناطق
القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف نقاط نشر مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية دون طيار والمرتزقة الأجانب على عدة محاور. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T10:46+0000
2024-06-09T10:46+0000
2024-06-09T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط نشر مشغلي المركبات الجوية دون طيار الهجومية والمرتزقة الأجانب وتجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 131 منطقة".وأوضح البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع "ميستا-بي".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 35 فردًا عسكريًا وأربع شاحنات صغيرة ومدفع "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240603/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-خطوط-المواجهة-1089455811.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدة مناطق
10:46 GMT 09.06.2024 (تم التحديث: 11:09 GMT 09.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف نقاط نشر مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية دون طيار والمرتزقة الأجانب على عدة محاور.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط نشر مشغلي المركبات الجوية دون طيار الهجومية والمرتزقة الأجانب وتجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 131 منطقة".
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زولوتايا نيفا وفريمييفكا وأوكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع "ميستا-بي".
وتابع البيان: "وحدات من مجموعة "دنيبر" تستهدف تشكيلات لواء الدفاع 121 في منطقة دودشاني في مقاطعة خيرسون".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 35 فردًا عسكريًا وأربع شاحنات صغيرة ومدفع "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.