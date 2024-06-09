https://sarabic.ae/20240609/القوات-الروسية-تدمر-مشغلي-المركبات-الجوية-والمرتزقة-الأجانب-1089664122.html

القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدة مناطق

القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدة مناطق

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف نقاط نشر مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية دون طيار والمرتزقة الأجانب على عدة محاور. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T10:46+0000

2024-06-09T10:46+0000

2024-06-09T11:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088490057_0:102:1099:720_1920x0_80_0_0_3599c9cd6d5035f5cda57e40b8d40cea.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط نشر مشغلي المركبات الجوية دون طيار الهجومية والمرتزقة الأجانب وتجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 131 منطقة".وأوضح البيان أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع "ميستا-بي".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 35 فردًا عسكريًا وأربع شاحنات صغيرة ومدفع "غفوزديكا" ومدفع "دي-30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240603/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-خطوط-المواجهة-1089455811.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا