https://sarabic.ae/20240611/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلتين-من-طراز-سو-27-وسو-25-1089738999.html
القوات الروسية تدمر مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25"
القوات الروسية تدمر مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" و"سو-25" في مطاراتها. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T10:29+0000
2024-06-11T10:29+0000
2024-06-11T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 107 مناطق".وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 45 مسيرة أوكرانية، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" وعشرة صواريخ من طراز "هيمارس".وبحسب البيان، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 135 عسكريًا ودبابة وخمس مركبات ومدفعين من طراز "ميستا-بي" و"إم 198".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240609/القوات-الروسية-تدمر-مشغلي-المركبات-الجوية-والمرتزقة-الأجانب-1089664122.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25"
10:29 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 11:06 GMT 11.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" و"سو-25" في مطاراتها.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 107 مناطق".
وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 45 مسيرة أوكرانية، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" وعشرة صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، كما استهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزهاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 135 عسكريًا ودبابة وخمس مركبات ومدفعين من طراز "ميستا-بي" و"إم 198".
وتابعت الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كامينسكوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه وتياغينكا في مقاطعة خيرسون". مشيرةً إلى أن "خسائر كييف بلغت 105 عسكريين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.