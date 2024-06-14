الناتو يبني قاعدة جديدة على بعد 140 كيلومترا عن روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
6 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/الناتو-يبني-قاعدة-جديدة-على-بعد-140-كيلومترا-عن-روسيا--1089866173.html
الناتو يبني قاعدة جديدة على بعد 140 كيلومترا عن روسيا
الناتو يبني قاعدة جديدة على بعد 140 كيلومترا عن روسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، اليوم الجمعة، أن الناتو يبني قاعدة جديدة في فنلندا على بعد 140 كيلومترا من حدود روسيا. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T13:34+0000
2024-06-14T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
فنلندا
روسيا
الناتو
النرويج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/04/1061840899_53:0:1228:661_1920x0_80_0_0_3a78ed440ccecb4a075fa5919ca6f2e8.jpg
وقال وزير الدفاع الفنلندي، في مؤتمر صحفي: "سيظهر مقر الناتو والقوات البرية في فنلندا"، وأضاف أن المقر سيكون تابعا للقيادة الموحدة للحلف في نورفولك.وذكرت وسائل إعلام أنه تم اختيار مدينة ميكيلي الفنلندية، التي تبعد نحو 140 كيلومترا عن الحدود مع روسيا، موقعا للمقر، وسيقدم تقاريره إلى مقر قيادة حلف شمال الأطلسي في نورفولك بالولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، باقتراح فنلندا استضافة مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا على أراضيها بالقرب من الحدود الروسية. وبحسب التقارير، سيكون هذا ما يسمى بمقر حالة التأهب القصوى، ويعمل على مدار الساعة، ويرسل التقارير إلى مقر قيادة الحلف.وفي وقت سابق، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هذا الحدث قائلة: "التحالف يواصل استكشافه العسكري العملي لدولة كانت محايدة، وهي مشارك محترم في المناقشات حول تعزيز الاستقرار والأمان، تزيد المناورات المذكورة بالقرب من حدود روسيا من مخاطر حدوث حوادث عسكرية محتملة".خبير: مقترح بوتين للسلام حول أوكرانيا منطقي وعقلانيروبوتات "الطحالب الخضراء" تنجح في علاج أحد أنواع السرطانات... فيديو
https://sarabic.ae/20240410/الناتو-نرحب-بمقترح-فنلندا-وضع-موقع-قيادة-الحلف-قرب-حدود-روسيا-1087871181.html
فنلندا
النرويج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/04/1061840899_200:0:1081:661_1920x0_80_0_0_c0c2f4bf9d33cf6e6f2f81cfe058e001.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فنلندا, روسيا, الناتو, النرويج
العالم, فنلندا, روسيا, الناتو, النرويج

الناتو يبني قاعدة جديدة على بعد 140 كيلومترا عن روسيا

13:34 GMT 14.06.2024
© Photoعلم الناتو وفنلندا
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، اليوم الجمعة، أن الناتو يبني قاعدة جديدة في فنلندا على بعد 140 كيلومترا من حدود روسيا.
وقال وزير الدفاع الفنلندي، في مؤتمر صحفي: "سيظهر مقر الناتو والقوات البرية في فنلندا"، وأضاف أن المقر سيكون تابعا للقيادة الموحدة للحلف في نورفولك.
وذكرت وسائل إعلام أنه تم اختيار مدينة ميكيلي الفنلندية، التي تبعد نحو 140 كيلومترا عن الحدود مع روسيا، موقعا للمقر، وسيقدم تقاريره إلى مقر قيادة حلف شمال الأطلسي في نورفولك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، باقتراح فنلندا استضافة مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في شمال أوروبا على أراضيها بالقرب من الحدود الروسية.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
الناتو: نرحب بمقترح فنلندا وضع موقع قيادة الحلف قرب حدود روسيا
10 أبريل, 13:44 GMT
وبحسب التقارير، سيكون هذا ما يسمى بمقر حالة التأهب القصوى، ويعمل على مدار الساعة، ويرسل التقارير إلى مقر قيادة الحلف.
وفي وقت سابق، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هذا الحدث قائلة: "التحالف يواصل استكشافه العسكري العملي لدولة كانت محايدة، وهي مشارك محترم في المناقشات حول تعزيز الاستقرار والأمان، تزيد المناورات المذكورة بالقرب من حدود روسيا من مخاطر حدوث حوادث عسكرية محتملة".
خبير: مقترح بوتين للسلام حول أوكرانيا منطقي وعقلاني
روبوتات "الطحالب الخضراء" تنجح في علاج أحد أنواع السرطانات... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لفرض نظام عسكري وبناء مستوطنات في غزةأمس, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала