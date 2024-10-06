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الولايات المتحدة تكشف عن "المفاجأة" التي تعدها لأوكرانيا
الولايات المتحدة تكشف عن "المفاجأة" التي تعدها لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أنه قد يُعرض على أوكرانيا "خطوات ملموسة" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في اجتماع مجموعة الاتصال في ألمانيا. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T09:32+0000
2024-10-06T09:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
أخبار أوكرانيا
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه قد يتم تقديم "خطوات ملموسة" لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في اجتماع مجموعة الاتصال في قاعدة رامشتاين، في ألمانيا.ووفقا للصحيفة، تدرس دول "الناتو" إمكانية تزويد أوكرانيا بمزيد من الخطوات الملموسة للعضوية المستقبلية في التحالف، على الرغم من أن التدابير العاجلة التي طلبتها كييف ربما لا تزال بعيدة المنال.وبحسب الصحيفة الأمريكية، ستتاح لرئيس نظام كييف الأسبوع المقبل فرصة أخرى لتقديم "خطة النصر" للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قاعدة رامشتاين في ألمانيا.والتقى زيلينسكي مع بايدن، الأسبوع الماضي، للحصول على إذن باستخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى لضرب روسيا، لكن البيت الأبيض لم يعلن عن تغيير في النهج تجاه منع كييف من استخدام هذه الأسلحة بعد المحادثات.وكتبت صحيفة "بوليتيكو"، يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مصادر أن رئيس البيت الأبيض ومستشاريه غير واثقين من "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي.نائب في البرلمان الأوكراني يدعو إلى بدء حرب مع بيلاروسياموسكو: الناتو يضع سيناريوهات لمحاربة روسيا
https://sarabic.ae/20240921/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-سيطلب-من-بايدن-نشر-قوات-الناتو-في-أوكرانيا-1092977107.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تكشف عن "المفاجأة" التي تعدها لأوكرانيا

09:32 GMT 06.10.2024
© Sputnik . stringer / الانتقال إلى بنك الصورالولايات المتحدة وأوكرانيا
الولايات المتحدة وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© Sputnik . stringer
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تابعنا عبر
كشفت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أنه قد يُعرض على أوكرانيا "خطوات ملموسة" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في اجتماع مجموعة الاتصال في ألمانيا.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه قد يتم تقديم "خطوات ملموسة" لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في اجتماع مجموعة الاتصال في قاعدة رامشتاين، في ألمانيا.
ووفقا للصحيفة، تدرس دول "الناتو" إمكانية تزويد أوكرانيا بمزيد من الخطوات الملموسة للعضوية المستقبلية في التحالف، على الرغم من أن التدابير العاجلة التي طلبتها كييف ربما لا تزال بعيدة المنال.

وتشير الصحيفة إلى أن زيلينسكي قدّم "خطة النصر" قبل أكثر من أسبوع، لكن منذ ذلك الوقت لم تتلق كييف رد الفعل الذي كانت تعول عليه.

الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
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مسؤول سابق في البنتاغون: زيلينسكي سيطلب من بايدن نشر قوات الناتو في أوكرانيا
21 سبتمبر, 20:33 GMT
وبحسب الصحيفة الأمريكية، ستتاح لرئيس نظام كييف الأسبوع المقبل فرصة أخرى لتقديم "خطة النصر" للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قاعدة رامشتاين في ألمانيا.
والتقى زيلينسكي مع بايدن، الأسبوع الماضي، للحصول على إذن باستخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى لضرب روسيا، لكن البيت الأبيض لم يعلن عن تغيير في النهج تجاه منع كييف من استخدام هذه الأسلحة بعد المحادثات.
وكتبت صحيفة "بوليتيكو"، يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مصادر أن رئيس البيت الأبيض ومستشاريه غير واثقين من "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي.
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