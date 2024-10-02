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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241002/موسكو-تتهم-جونسون-بتحريض-الناتو-على-الصراع-مع-روسيا-1093359084.html
موسكو تتهم جونسون بتحريض الناتو على الصراع مع روسيا
موسكو تتهم جونسون بتحريض الناتو على الصراع مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، الذي دعا إلى منح أوكرانيا عضوية... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T13:11+0000
2024-10-02T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "مثل هذه التصريحات الاستفزازية ليست أكثر من تحريض على التورط المباشر لحلف شمال الأطلسي في مواجهة مسلحة مع روسيا".وفي وقت سابق، دعا جونسون إلى "قبول أوكرانيا على الفور" في حلف شمال الأطلسي، وفي رأيه، سيكون من الممكن تمديد نطاق تطبيق المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي لتشمل كامل الأراضي المتبقية تحت سيطرة كييف، فالمادة المذكورة تُلزم أعضاء الناتو اعتبار أي هجوم على إحدى دول الحلف بمثابة هجوم على جميع دوله.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20241001/مجلس-الأمن-الروسي-أوكرانيا-يمكنها-أن-تفعل-الكثير-من-الأشياء-المفيدة-بأموال-المساعدات-الغربية-1093328837.html
https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فيرخني-كامينسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-1093351150.html
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روسيا

موسكو تتهم جونسون بتحريض الناتو على الصراع مع روسيا

13:11 GMT 02.10.2024
© AP Photo / Frank Augsteinرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Frank Augstein
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، الذي دعا إلى منح أوكرانيا عضوية الناتو قبل نهاية الصراع الحالي، يحرّض على التورط المباشر للحلف في المواجهة مع روسيا.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "مثل هذه التصريحات الاستفزازية ليست أكثر من تحريض على التورط المباشر لحلف شمال الأطلسي في مواجهة مسلحة مع روسيا".

وأكدت أن "جونسون، من حيث المبدأ، لا يهتم بمصير الملايين من البشر"، مذكّرة بالسخرية التي عطّل بها المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، في عام 2022.

مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء المفيدة بأموال المساعدات الغربية
أمس, 16:29 GMT
وفي وقت سابق، دعا جونسون إلى "قبول أوكرانيا على الفور" في حلف شمال الأطلسي، وفي رأيه، سيكون من الممكن تمديد نطاق تطبيق المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي لتشمل كامل الأراضي المتبقية تحت سيطرة كييف، فالمادة المذكورة تُلزم أعضاء الناتو اعتبار أي هجوم على إحدى دول الحلف بمثابة هجوم على جميع دوله.

ووفقا لجونسون، سيكون من الممكن دعم "حق" أوكرانيا في إعادة الأراضي، بحسب زعمه.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة فيرخني كامينسكوي في جمهورية دونيتسك
09:16 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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