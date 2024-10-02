https://sarabic.ae/20241002/موسكو-تتهم-جونسون-بتحريض-الناتو-على-الصراع-مع-روسيا-1093359084.html
موسكو تتهم جونسون بتحريض الناتو على الصراع مع روسيا
موسكو تتهم جونسون بتحريض الناتو على الصراع مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، الذي دعا إلى منح أوكرانيا عضوية... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T13:11+0000
2024-10-02T13:11+0000
2024-10-02T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "مثل هذه التصريحات الاستفزازية ليست أكثر من تحريض على التورط المباشر لحلف شمال الأطلسي في مواجهة مسلحة مع روسيا".وفي وقت سابق، دعا جونسون إلى "قبول أوكرانيا على الفور" في حلف شمال الأطلسي، وفي رأيه، سيكون من الممكن تمديد نطاق تطبيق المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي لتشمل كامل الأراضي المتبقية تحت سيطرة كييف، فالمادة المذكورة تُلزم أعضاء الناتو اعتبار أي هجوم على إحدى دول الحلف بمثابة هجوم على جميع دوله.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فيرخني-كامينسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-1093351150.html
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روسيا
موسكو تتهم جونسون بتحريض الناتو على الصراع مع روسيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، الذي دعا إلى منح أوكرانيا عضوية الناتو قبل نهاية الصراع الحالي، يحرّض على التورط المباشر للحلف في المواجهة مع روسيا.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "مثل هذه التصريحات الاستفزازية ليست أكثر من تحريض على التورط المباشر لحلف شمال الأطلسي في مواجهة مسلحة مع روسيا".
وأكدت أن "جونسون، من حيث المبدأ، لا يهتم بمصير الملايين من البشر"، مذكّرة بالسخرية التي عطّل بها المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، في عام 2022.
وفي وقت سابق، دعا جونسون إلى "قبول أوكرانيا على الفور" في حلف شمال الأطلسي، وفي رأيه، سيكون من الممكن تمديد نطاق تطبيق المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي لتشمل كامل الأراضي المتبقية تحت سيطرة كييف، فالمادة المذكورة تُلزم أعضاء الناتو اعتبار أي هجوم على إحدى دول الحلف بمثابة هجوم على جميع دوله.
ووفقا لجونسون، سيكون من الممكن دعم "حق" أوكرانيا في إعادة الأراضي، بحسب زعمه.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.