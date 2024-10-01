https://sarabic.ae/20241001/مجلس-الأمن-الروسي-أوكرانيا-يمكنها-أن-تفعل-الكثير-من-الأشياء-المفيدة-بأموال-المساعدات-الغربية-1093328837.html
مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء المفيدة بأموال المساعدات الغربية
مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء المفيدة بأموال المساعدات الغربية
سبوتنيك عربي
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، دافعي الضرائب في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى إلى حساب عدد الأشياء المفيدة التي يمكن القيام بها... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T16:29+0000
2024-10-01T16:29+0000
2024-10-01T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب ميدفيديف في صفحته على موقع "إكس": "كتب بلينكن أن الدول الغربية أنفقت 242 مليار دولار لدعم نظام كييف الفاسد، وأرسلت الولايات المتحدة وحدها 94 مليار دولار. كل هذا من أجل المزيد من إراقة الدماء والسرقة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إجمالي المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة يقدر بنحو 242 مليار دولار، وقدمت الولايات المتحدة 94 مليار دولار.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20241001/قوات-الشمال-الروسية-تحيد-20-عسكريا-أوكرانيا-في-كورسك-1093314413.html
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روسيا
مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء المفيدة بأموال المساعدات الغربية
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، دافعي الضرائب في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى إلى حساب عدد الأشياء المفيدة التي يمكن القيام بها بالأموال المحولة إلى أوكرانيا.
وكتب ميدفيديف في صفحته على موقع "إكس": "كتب بلينكن أن الدول الغربية أنفقت 242 مليار دولار لدعم نظام كييف الفاسد، وأرسلت الولايات المتحدة وحدها 94 مليار دولار. كل هذا من أجل المزيد من إراقة الدماء والسرقة".
وتابع: "يا دافعي الضرائب، أحصوا كم من الأشياء المفيدة التي كان من الممكن القيام بها بهذه الأموال!".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إجمالي المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة يقدر بنحو 242 مليار دولار، وقدمت الولايات المتحدة 94 مليار دولار.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.