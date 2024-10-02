https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فيرخني-كامينسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-1093351150.html
الجيش الروسي يحرر بلدة فيرخني كامينسكوي في جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يحرر بلدة فيرخني كامينسكوي في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة فيرخني كامينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T09:16+0000
2024-10-02T09:16+0000
2024-10-02T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة فيرخني كامينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 855 فردًا عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة".وتابعت: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 جنود وثماني مركبات وعددا من المدافع".وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة القوات "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع الأكثر فائدةـ وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 385 عسكريًا ومركبتين وعددا من المدافع، وتم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الروسي-يستهدف-مستودع-ذخيرة-في-ضواحي-خاركوف-1093341243.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة فيرخني كامينسكوي في جمهورية دونيتسك
09:16 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 02.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة فيرخني كامينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة فيرخني كامينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 855 فردًا عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة".
وأضافت الدفاع: "وحدات من مجموعة "المركز" قامت بتحسين موقعها التكتيكي. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 630 عسكريًا وناقلة جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة وخمس مركبات".
وتابعت: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 جنود وثماني مركبات وعددا من المدافع".
وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة القوات "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع الأكثر فائدةـ وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 385 عسكريًا ومركبتين وعددا من المدافع، وتم تدمير سبعة مستودعات ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.