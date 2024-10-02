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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الروسي-يستهدف-مستودع-ذخيرة-في-ضواحي-خاركوف-1093341243.html
الجيش الروسي يستهدف مستودع ذخيرة في ضواحي خاركوف
الجيش الروسي يستهدف مستودع ذخيرة في ضواحي خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي نفذ ضربة على مستودع للذخيرة في ضواحي خاركوف. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T04:52+0000
2024-10-02T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت ضاحية ديرغاتشي في خاركوف لهجوم على مستودع للإمدادات العسكرية ليلاً في الساعة الرابعة صباحًا، استهدفت قنبلتان جويتان "فاب" ضاحية ديرغاتشي في خاركوف، تسببت في انفجارات قوية، بعد الانفجار اندلع حريق كبير وانقطعت الكهرباء”.ووفقًا له، من المحتمل أن تكون محطة "ديرغاتشي-تياغوفايا" قد تضررت نتيجة انفجار من مستودع نفط قريب.ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش، والإدارة والاتصالات في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240930/مصدر-لـسبوتنيك-تدمير-قوافل-عسكرية-أوكرانية-بضربات-صاروخية-في-كريفوي-روغ-وبريسلاف--1093256700.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يستهدف مستودع ذخيرة في ضواحي خاركوف

04:52 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 04:57 GMT 02.10.2024)
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الشرق 2018
مناورات الشرق 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي نفذ ضربة على مستودع للذخيرة في ضواحي خاركوف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت ضاحية ديرغاتشي في خاركوف لهجوم على مستودع للإمدادات العسكرية ليلاً في الساعة الرابعة صباحًا، استهدفت قنبلتان جويتان "فاب" ضاحية ديرغاتشي في خاركوف، تسببت في انفجارات قوية، بعد الانفجار اندلع حريق كبير وانقطعت الكهرباء”.
ووفقًا له، من المحتمل أن تكون محطة "ديرغاتشي-تياغوفايا" قد تضررت نتيجة انفجار من مستودع نفط قريب.

وأضاف: "بجوار مستودع النفط توجد حظائر لمستودع المعادن ومصنع الخرسانة، والتي تستخدم كمخزن مؤقت للمعدات قبل إرسالها إلى خط المعركة. وبشكل دوري، يتم وضع المعدات التي تصل بالسكك الحديدية في الحظائر وبالقرب منها قبل توزيعها على الوحدات".

تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": تدمير قوافل عسكرية أوكرانية بضربات صاروخية في كريفوي روغ وبريسلاف
30 سبتمبر, 05:11 GMT
ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش، والإدارة والاتصالات في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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