https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الروسي-يستهدف-مستودع-ذخيرة-في-ضواحي-خاركوف-1093341243.html

الجيش الروسي يستهدف مستودع ذخيرة في ضواحي خاركوف

الجيش الروسي يستهدف مستودع ذخيرة في ضواحي خاركوف

سبوتنيك عربي

أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي نفذ ضربة على مستودع للذخيرة في ضواحي خاركوف. 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T04:52+0000

2024-10-02T04:52+0000

2024-10-02T04:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت ضاحية ديرغاتشي في خاركوف لهجوم على مستودع للإمدادات العسكرية ليلاً في الساعة الرابعة صباحًا، استهدفت قنبلتان جويتان "فاب" ضاحية ديرغاتشي في خاركوف، تسببت في انفجارات قوية، بعد الانفجار اندلع حريق كبير وانقطعت الكهرباء”.ووفقًا له، من المحتمل أن تكون محطة "ديرغاتشي-تياغوفايا" قد تضررت نتيجة انفجار من مستودع نفط قريب.ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش، والإدارة والاتصالات في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مرارا وتكرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240930/مصدر-لـسبوتنيك-تدمير-قوافل-عسكرية-أوكرانية-بضربات-صاروخية-في-كريفوي-روغ-وبريسلاف--1093256700.html

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