https://sarabic.ae/20241006/نائب-في-البرلمان-الأوكراني-يدعو-إلى-بدء-حرب-مع-بيلاروسيا-1093474626.html
نائب في البرلمان الأوكراني يدعو إلى بدء حرب مع بيلاروسيا
نائب في البرلمان الأوكراني يدعو إلى بدء حرب مع بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
دعا النائب في البرلمان الأوكراني، أوليغ دوندا، من حزب "خادم الشعب"، اليوم الأحد، أوكرانيا إلى بدء حرب ضد بيلاروسيا. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T06:17+0000
2024-10-06T06:17+0000
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وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية التي نقلت الخبر، قال دوندا إنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية أن تبدأ عمليات عسكرية ضد بيلاروسيا.وأكد دوندا: "من المهم للغاية نقل الحرب ليس فقط إلى أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، ولكن أيضًا إلى بيلاروسيا". وفي وقت سابق، صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه في حالة وقوع هجوم على الأراضي البيلاروسية، فإن المعتدي سيحصل على رد فوري.كما حذر لوكاشينكو، في وقت سابق، من أن الهجوم على بيلاروسيا سيعني بداية حرب عالمية ثالثة. وأضاف لوكاشينكو أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بأوكرانيا إلى المواجهة مع بيلاروسيا وتصعيد العلاقات بين البلدين.وأشار لوكاشينكو إلى أن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.مسؤول عسكري: مينسك تسجل من 30 إلى 40 رحلة استطلاعية تابعة للناتو بالقرب من حدودها أسبوعياالرئيس البيلاروسي: إذا لم تلجأ موسكو وكييف إلى المفاوضات سيكون هناك تصعيد ينتهي بتدمير أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240917/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-تدفع-كييف-للمواجهة-مع-مينسك-1092836931.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
نائب في البرلمان الأوكراني يدعو إلى بدء حرب مع بيلاروسيا
دعا النائب في البرلمان الأوكراني، أوليغ دوندا، من حزب "خادم الشعب"، اليوم الأحد، أوكرانيا إلى بدء حرب ضد بيلاروسيا.
وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية التي نقلت الخبر، قال دوندا إنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية أن تبدأ عمليات عسكرية ضد بيلاروسيا.
وأكد دوندا: "من المهم للغاية نقل الحرب ليس فقط إلى أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، ولكن أيضًا إلى بيلاروسيا".
وبحسب دوندا، إذا دخلت الوحدات الأوكرانية أراضي بيلاروسيا، فإن جيشها "سوف يلقي أسلحته".
وفي وقت سابق، صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه في حالة وقوع هجوم على الأراضي البيلاروسية،
فإن المعتدي سيحصل على رد فوري.
كما حذر لوكاشينكو، في وقت سابق، من أن الهجوم على بيلاروسيا سيعني بداية حرب عالمية ثالثة.
وأضاف لوكاشينكو أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بأوكرانيا إلى المواجهة مع بيلاروسيا وتصعيد العلاقات بين البلدين.
وأشار لوكاشينكو إلى أن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية،
لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.