https://sarabic.ae/20240818/الرئيس-البيلاروسي-إذا-لم-تلجأ-موسكو-وكييف-إلى-المفاوضات-سيكون-هناك-تصعيد-ينتهي-بتدمير-أوكرانيا-1091861468.html
الرئيس البيلاروسي: إذا لم تلجأ موسكو وكييف إلى المفاوضات سيكون هناك تصعيد ينتهي بتدمير أوكرانيا
الرئيس البيلاروسي: إذا لم تلجأ موسكو وكييف إلى المفاوضات سيكون هناك تصعيد ينتهي بتدمير أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه في حال عدم جلوس موسكو وكييف على طاولة المفاوضات، سيكون هناك تصعيد ينتهي بتدمير أوكرانيا، موضحا أن... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T10:36+0000
2024-08-18T10:36+0000
2024-08-18T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا1": "نحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا. لكن إذا حدث مثلما حدث في كورسك فسيكون تصعيدا ينتهي بتدمير أوكرانيا".وفي سياق آخر، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن منظومات صواريخ "إسكندر" البيلاروسية مستعدة وقادرة على توجيه ضربات بصواريخ حاملة لرؤوس نووية.وقال لوكاشينكو خلال مقابلته "هذه المنصات جاهزة اليوم لتوجيه ضربات بأسلحة نووية تكتيكية، هذه المنصات جاهزة لاستخدام صواريخ مزودة برؤوس نووية".وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.وأشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وأن تشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.
https://sarabic.ae/20240818/لوكاشينكو-أوكرانيا-تحشد-120-عسكري-على-حدود-بيلاروسيا-1091861320.html
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العالم
الرئيس البيلاروسي: إذا لم تلجأ موسكو وكييف إلى المفاوضات سيكون هناك تصعيد ينتهي بتدمير أوكرانيا
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أنه في حال عدم جلوس موسكو وكييف على طاولة المفاوضات، سيكون هناك تصعيد ينتهي بتدمير أوكرانيا، موضحا أن المفاوضات يجب أن تبدأ من حيث انتهت في إسطنبول.
وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا1": "نحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا. لكن إذا حدث مثلما حدث في كورسك فسيكون تصعيدا ينتهي بتدمير أوكرانيا".
وتابع لوكاشينكو بالقول: "دعونا نجلس على طاولة المفاوضات وننهي هذا الشجار.. نحن بحاجة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والسؤال هو من أين نبدأ، والشيء الصحيح الذي يجب فعله هو البدء من حيث انتهينا في إسطنبول".
وفي سياق آخر، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن منظومات صواريخ "إسكندر" البيلاروسية مستعدة وقادرة على توجيه ضربات بصواريخ حاملة لرؤوس نووية.
وقال لوكاشينكو خلال مقابلته "هذه المنصات جاهزة اليوم لتوجيه ضربات بأسلحة نووية تكتيكية، هذه المنصات جاهزة لاستخدام صواريخ مزودة برؤوس نووية".
وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن فتح كييف
لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.
وأشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وأن تشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.