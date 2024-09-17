https://sarabic.ae/20240917/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-تدفع-كييف-للمواجهة-مع-مينسك-1092836931.html
لوكاشينكو: الولايات المتحدة تدفع كييف للمواجهة مع مينسك
لوكاشينكو: الولايات المتحدة تدفع كييف للمواجهة مع مينسك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم على بلاده سيكون فعليا بداية للحرب العالمية الثالثة. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T16:31+0000
2024-09-17T16:31+0000
2024-09-17T16:31+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال لوكاشينكو في حفل أقيم بمناسبة يوم الوحدة الوطنية: "أريد أن أحذر خصومنا، ومنافسينا، الذين لم يفهموا بعد. لا حاجة للقيام بهذا، الهجوم على بيلاروسيا هو الحرب العالمية الثالثة".صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بأوكرانيا إلى المواجهة مع بيلاروسيا وتصعيد العلاقات بين البلدين.وقال لوكاشينكو في حفل أقيم بمناسبة يوم الوحدة الوطنية: "وفقا لأجهزة استخباراتنا، خلال الجزء المغلق من مفاوضات الهاربين من عندنا (المعارضة التي غادرت بيلاروسيا) في أحد البلدان... أعرب ممثلو الولايات المتحدة عن الأطروحات التالية: تتوقع الولايات المتحدة من منتصف سبتمبر إلى أوائل نوفمبر تصعيدًا كبيرًا للوضع العسكري من قبل موسكو كما ومن قبل كييف على الجبهة. تتحدث وكالات الاستخبارات الغربية عن بيلاروسيا كمكان محتمل للتصعيد".وأشار لوكاشينكو إلى أنه لدى مينسك اتفاق مع كييف يقضي بعدم الإعلان في وسائل الإعلام عن حالات تحليق طائرات دون طيار أوكرانية وروسية فوق أراضيها، "لقد اتفقنا. لماذا إذًا يدفعهم (الأوكرانيين) محركو الدمى في واشنطن نحو المواجهة مع بيلاروسيا؟".
https://sarabic.ae/20240917/مقاتلات-تابعة-لحلف-الناتو-تنطلق-لمواجهة-سرب-من-الطيور-1092835705.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو: الولايات المتحدة تدفع كييف للمواجهة مع مينسك
صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم على بلاده سيكون فعليا بداية للحرب العالمية الثالثة.
وقال لوكاشينكو في حفل أقيم بمناسبة يوم الوحدة الوطنية: "أريد أن أحذر خصومنا، ومنافسينا، الذين لم يفهموا بعد. لا حاجة للقيام بهذا، الهجوم على بيلاروسيا هو الحرب العالمية الثالثة".
صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بأوكرانيا إلى المواجهة مع بيلاروسيا وتصعيد العلاقات بين البلدين.
وقال لوكاشينكو في حفل أقيم بمناسبة يوم الوحدة الوطنية: "وفقا لأجهزة استخباراتنا، خلال الجزء المغلق من مفاوضات الهاربين من عندنا (المعارضة التي غادرت بيلاروسيا) في أحد البلدان... أعرب ممثلو الولايات المتحدة عن الأطروحات التالية: تتوقع الولايات المتحدة من منتصف سبتمبر إلى أوائل نوفمبر تصعيدًا كبيرًا للوضع العسكري من قبل موسكو كما ومن قبل كييف على الجبهة. تتحدث وكالات الاستخبارات الغربية عن بيلاروسيا كمكان محتمل للتصعيد".
وأضاف لوكاشينكو: "إنهم (الأمريكان) بحاجة إلى التصعيد، لذلك يتحدثون عن بيلاروسيا كمكان محتمل لتصعيد الوضع... الأمريكيون أشاروا إلى كييف: إذا تهيأت الظروف، أن يقوموا بمهاجمة بنيتنا التحتية على طول حدودنا الجنوبية".
وأشار لوكاشينكو إلى أنه لدى مينسك اتفاق مع كييف يقضي بعدم الإعلان في وسائل الإعلام عن حالات تحليق طائرات دون طيار أوكرانية وروسية فوق أراضيها، "لقد اتفقنا. لماذا إذًا يدفعهم (الأوكرانيين) محركو الدمى في واشنطن نحو المواجهة مع بيلاروسيا؟".