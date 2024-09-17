https://sarabic.ae/20240917/مقاتلات-تابعة-لحلف-الناتو-تنطلق-لمواجهة-سرب-من-الطيور-1092835705.html
مقاتلات تابعة لحلف "الناتو" تنطلق لمواجهة سرب من الطيور
مقاتلات تابعة لحلف "الناتو" تنطلق لمواجهة سرب من الطيور
سبوتنيك عربي
أفادت القوات الجوية اللاتفية، اليوم الخميس، بأنها أرسلت مقاتلات من مهمة دورية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب جسم مجهول على الحدود البيلاروسية، تبين أنه كان... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T16:07+0000
2024-09-17T16:07+0000
2024-09-17T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا سيغودنيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092728000_0:0:1078:606_1920x0_80_0_0_b7634cdcaec99617f4da5ff5738d0f0d.jpg
وذكرت القوات في بيان لها: "في الساعة 09.00 من صباح اليوم الواقع في 17 أيلول/ سبتمبر، اكتشف سلاح الجو جسما طائرا مجهول الهوية اقترب من الحدود اللاتفية البيلاروسية وعبرها إلى أراضي منطقة داوجافبيلس، وانطلقت مقاتلات من مهمة دورية في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي وكانت تجري مسحا للمنطقة ولم يتم اكتشاف أي أجسام مشبوهة في المجال الجوي سوا سربا من الطيور".وتعتبر جمهورية لاتفيا (من دول البلطيق) جمهوريات سوفيتية سابقة، وأصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، وهي من أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sarabic.ae/20240917/الدوما-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-سيدفع-بسخاء-ثمن-سرقة-الأصول-الروسية--1092830778.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092728000_100:0:989:667_1920x0_80_0_0_d11e8b205feb4f673c05f66a51d61a6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا
مقاتلات تابعة لحلف "الناتو" تنطلق لمواجهة سرب من الطيور
أفادت القوات الجوية اللاتفية، اليوم الخميس، بأنها أرسلت مقاتلات من مهمة دورية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب جسم مجهول على الحدود البيلاروسية، تبين أنه كان سربًا من الطيور.
وذكرت القوات في بيان لها: "في الساعة 09.00 من صباح اليوم الواقع في 17 أيلول/ سبتمبر، اكتشف سلاح الجو جسما طائرا مجهول الهوية اقترب من الحدود اللاتفية البيلاروسية وعبرها إلى أراضي منطقة داوجافبيلس، وانطلقت مقاتلات من مهمة دورية في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي وكانت تجري مسحا للمنطقة ولم يتم اكتشاف أي أجسام مشبوهة في المجال الجوي سوا سربا من الطيور".
وفي وقت سابق، ادعى رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش أن طائرة عسكرية روسية دون طيار سقطت على أراضي البلاد، في وقت لاحق، وأكدت القوات الجوية اللاتفية أن الطائرة دون طيار وصلت من المجال الجوي البيلاروسي.
وتعتبر جمهورية لاتفيا (من دول البلطيق) جمهوريات سوفيتية سابقة، وأصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، وهي من أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة
.