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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/مقاتلات-تابعة-لحلف-الناتو-تنطلق-لمواجهة-سرب-من-الطيور-1092835705.html
مقاتلات تابعة لحلف "الناتو" تنطلق لمواجهة سرب من الطيور
مقاتلات تابعة لحلف "الناتو" تنطلق لمواجهة سرب من الطيور
سبوتنيك عربي
أفادت القوات الجوية اللاتفية، اليوم الخميس، بأنها أرسلت مقاتلات من مهمة دورية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب جسم مجهول على الحدود البيلاروسية، تبين أنه كان... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T16:07+0000
2024-09-17T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا سيغودنيا
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وذكرت القوات في بيان لها: "في الساعة 09.00 من صباح اليوم الواقع في 17 أيلول/ سبتمبر، اكتشف سلاح الجو جسما طائرا مجهول الهوية اقترب من الحدود اللاتفية البيلاروسية وعبرها إلى أراضي منطقة داوجافبيلس، وانطلقت مقاتلات من مهمة دورية في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي وكانت تجري مسحا للمنطقة ولم يتم اكتشاف أي أجسام مشبوهة في المجال الجوي سوا سربا من الطيور".وتعتبر جمهورية لاتفيا (من دول البلطيق) جمهوريات سوفيتية سابقة، وأصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، وهي من أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sarabic.ae/20240917/الدوما-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-سيدفع-بسخاء-ثمن-سرقة-الأصول-الروسية--1092830778.html
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سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا

مقاتلات تابعة لحلف "الناتو" تنطلق لمواجهة سرب من الطيور

16:07 GMT 17.09.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان - 2024"
مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية أوكيان - 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أفادت القوات الجوية اللاتفية، اليوم الخميس، بأنها أرسلت مقاتلات من مهمة دورية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب جسم مجهول على الحدود البيلاروسية، تبين أنه كان سربًا من الطيور.
وذكرت القوات في بيان لها: "في الساعة 09.00 من صباح اليوم الواقع في 17 أيلول/ سبتمبر، اكتشف سلاح الجو جسما طائرا مجهول الهوية اقترب من الحدود اللاتفية البيلاروسية وعبرها إلى أراضي منطقة داوجافبيلس، وانطلقت مقاتلات من مهمة دورية في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي وكانت تجري مسحا للمنطقة ولم يتم اكتشاف أي أجسام مشبوهة في المجال الجوي سوا سربا من الطيور".

وفي وقت سابق، ادعى رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش أن طائرة عسكرية روسية دون طيار سقطت على أراضي البلاد، في وقت لاحق، وأكدت القوات الجوية اللاتفية أن الطائرة دون طيار وصلت من المجال الجوي البيلاروسي.

النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية
13:42 GMT
وتعتبر جمهورية لاتفيا (من دول البلطيق) جمهوريات سوفيتية سابقة، وأصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، وهي من أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..حزب الله يتعرض لـ"هجوم إلكتروني" دموي13:25 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMT
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