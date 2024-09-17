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الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية
الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
أكد نائب مجلس الدوما من شبه جزيرة القرم ميخائيل شيريميت، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيدفع "بسخاء" ثمن سرقة الأصول الروسية وتحويل الدخل إلى نظام كييف،... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T13:42+0000
2024-09-17T13:42+0000
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وقال شيريميت: "يجب أن تتذكر أوروبا أن روسيا لا تحتاج إلى شخص آخر، لكنها لن تعطي نفسها لأي شخص، لذلك سيتعين عليهم قريبا إعادة جميع الأموال التي خصصتها محطة القفزة مئة ضعف ودفع ثمن السرقة العامة لأصولنا".ويشار إلى أن بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة الـ 7 ما يقرب من نصف احتياطيات الاتحاد الروسي من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار يورو، وبدأ الاتحاد، بتوجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لنظام كييف، في خطوة يؤكد خبراء بأنها ستسبب حالة من انعدام الموثوقية حول نجاعة الاعتماد على الدول الغربية في ما يخص إيداع الأصول التابعة للحكومات حول العالم لدى دول الاتحاد الأوروبي.ونددت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، بالقرار الغربي حول تجميد الأصول الروسية وتحويلها لدعم أوكرانيا، كما وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خطط استخدام عائدات الأصول الأجنبية للاتحاد الروسي لشراء أسلحة لكييف بأنها " أعمال لصوصية "وحذر من أن موسكو" سترد بالمثل " بطريقة أو بأخرى.
https://sarabic.ae/20240917/شركة-ميتا-تحظر-حسابات-سبوتنيك-على-منصاتها-صور--1092823103.html
https://sarabic.ae/20240916/إعلام-السماح-بتوجيه-ضربات-إلى-عمق-الأراضي-الروسية-سيكون-خطأ-ذا-أبعاد-نووية-1092794622.html
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اخبار روسيا, روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", العالم
اخبار روسيا, روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", العالم

الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية

13:42 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Владимир Трефиловالنائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما)
النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Владимир Трефилов
تابعنا عبر
أكد نائب مجلس الدوما من شبه جزيرة القرم ميخائيل شيريميت، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيدفع "بسخاء" ثمن سرقة الأصول الروسية وتحويل الدخل إلى نظام كييف، وذلك على خلفية مصادرة الاتحاد للأصول الروسية المجمدة في الغرب.
وقال شيريميت: "يجب أن تتذكر أوروبا أن روسيا لا تحتاج إلى شخص آخر، لكنها لن تعطي نفسها لأي شخص، لذلك سيتعين عليهم قريبا إعادة جميع الأموال التي خصصتها محطة القفزة مئة ضعف ودفع ثمن السرقة العامة لأصولنا".

تابع شيريميت أن "قرارات قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تجلب الفوضى وتدمر تماما جميع القواعد والمعايير والالتزامات المعمول بها، والأهم من ذلك، الثقة في النظام المالي الدولي، الذي كان مرتبطا تماما بالدولار غير المضمون، واليورو غير المستقر تماما".

وكالة سبوتنيك للأنباء والإذاعة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
شركة "ميتا" تحظر حسابات "سبوتنيك" على منصاتها... صور
12:58 GMT
ويشار إلى أن بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة الـ 7 ما يقرب من نصف احتياطيات الاتحاد الروسي من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار يورو، وبدأ الاتحاد، بتوجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لنظام كييف، في خطوة يؤكد خبراء بأنها ستسبب حالة من انعدام الموثوقية حول نجاعة الاعتماد على الدول الغربية في ما يخص إيداع الأصول التابعة للحكومات حول العالم لدى دول الاتحاد الأوروبي.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: السماح بتوجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيكون خطأ ذا أبعاد نووية
أمس, 18:20 GMT
ونددت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، بالقرار الغربي حول تجميد الأصول الروسية وتحويلها لدعم أوكرانيا، كما وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خطط استخدام عائدات الأصول الأجنبية للاتحاد الروسي لشراء أسلحة لكييف بأنها " أعمال لصوصية "وحذر من أن موسكو" سترد بالمثل " بطريقة أو بأخرى.
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