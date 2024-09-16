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قوانين الاقتصاد
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240916/إعلام-السماح-بتوجيه-ضربات-إلى-عمق-الأراضي-الروسية-سيكون-خطأ-ذا-أبعاد-نووية-1092794622.html
إعلام: السماح بتوجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيكون خطأ ذا أبعاد نووية
إعلام: السماح بتوجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيكون خطأ ذا أبعاد نووية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن بريطانيا سترتكب خطأً فادحاً بمنحها الإذن لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T18:20+0000
2024-09-16T18:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "السماح باستخدام الصواريخ البريطانية البعيدة المدى ضد روسيا يمكن أن يكون خطأ ذا أبعاد نووية".وأشار المقال إلى أن الدعم الغربي لفلاديمير زيلينسكي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع السياسي في العالم.وأضافت صحيفة "الغارديان": "إن السياسيين الغربيين الذين يتظاهرون بأنهم رجال أقوياء لا يقدمون أي خدمة للعالم من خلال وعد زيلينسكي بتحقيق نصر كامل. والسؤال الوحيد هو ما مقدار المزيد من الموت والدمار الذي سيترتب على ذلك".وفي وقت سابق، ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية ولا تريد التكهن بذلك.وفي وقت سابق، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك إلى معلومات من الأقمار الصناعية الغربية".
https://sarabic.ae/20240916/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-كييف-تخطط-لشن-غارة-على-مدرسة-للأطفال-في-أوكرانيا-لاتهام-موسكو---1092757837.html
https://sarabic.ae/20240911/إعلام-بريطانيا-ستسمح-لكييف-باستخدام-صواريخ-ستورم-شادو-لضرب-روسيا-1092623833.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: السماح بتوجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيكون خطأ ذا أبعاد نووية

18:20 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن بريطانيا سترتكب خطأً فادحاً بمنحها الإذن لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "السماح باستخدام الصواريخ البريطانية البعيدة المدى ضد روسيا يمكن أن يكون خطأ ذا أبعاد نووية".

وتابع: "كانت المواقف المسلحة للقادة العسكريين البريطانيين وستارمر نفسه لا طائل من ورائها، لقد أدى ذلك إلى تأجيج الشكوك تجاه الناتو بشأن الرئيس الأمريكي المقبل المحتمل دونالد ترامب".

وأشار المقال إلى أن الدعم الغربي لفلاديمير زيلينسكي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع السياسي في العالم.
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
الاستخبارات الخارجية الروسية: كييف تخطط لشن غارة على مدرسة للأطفال في أوكرانيا لاتهام موسكو
08:25 GMT
وأضافت صحيفة "الغارديان": "إن السياسيين الغربيين الذين يتظاهرون بأنهم رجال أقوياء لا يقدمون أي خدمة للعالم من خلال وعد زيلينسكي بتحقيق نصر كامل. والسؤال الوحيد هو ما مقدار المزيد من الموت والدمار الذي سيترتب على ذلك".
وفي وقت سابق، ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية ولا تريد التكهن بذلك.
صاروخ ستورم شادو البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بريطانيا ستسمح لكييف باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب روسيا
11 سبتمبر, 19:58 GMT
وفي وقت سابق، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الصحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية البعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.

وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك إلى معلومات من الأقمار الصناعية الغربية".
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