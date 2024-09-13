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الكرملين: تصريحات بوتين حول عواقب استخدام الأسلحة الغربية لضرب أراضينا واضحة ولا لبس فيها
الكرملين: تصريحات بوتين حول عواقب استخدام الأسلحة الغربية لضرب أراضينا واضحة ولا لبس فيها
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بيان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول عواقب استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي واضح للغاية... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال ما هو رد فعل الدول الغربية على كلام بوتين حول عواقب الضربات بالأسلحة بعيدة المدى على روسيا: "البيان الذي أدلى به بوتين أمس مهم للغاية، فهو واضح للغاية ولا لبس فيه ولا يسمح بأي قراءات مزدوجة وليس لدينا شك في أن هذا البيان وصل إلى المخاطبين به".وأضاف بوتين أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول رد الفعل المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، إن "رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، وأنهم يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".البنتاغون يعتزم محاكاة حدوث انفجار نووي في أوروبا الشرقية وروسيا ودراسة عواقبهالبنتاغون: تأثير تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى سيكون ضئيلا للغاية
https://sarabic.ae/20240827/البنتاغون-واشنطن-لا-تخطط-لرفع-القيود-عن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-لضرب-العمق-الروسي-1092148949.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, الكرملين

الكرملين: تصريحات بوتين حول عواقب استخدام الأسلحة الغربية لضرب أراضينا واضحة ولا لبس فيها

10:15 GMT 13.09.2024
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . wasim suliman
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بيان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول عواقب استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي واضح للغاية ولا لبس فيه، ولا شك في أنه وصل إلى المقصودين.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال ما هو رد فعل الدول الغربية على كلام بوتين حول عواقب الضربات بالأسلحة بعيدة المدى على روسيا: "البيان الذي أدلى به بوتين أمس مهم للغاية، فهو واضح للغاية ولا لبس فيه ولا يسمح بأي قراءات مزدوجة وليس لدينا شك في أن هذا البيان وصل إلى المخاطبين به".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
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البنتاغون: واشنطن لا تخطط لرفع القيود عن القوات المسلحة الأوكرانية لضرب العمق الروسي
27 أغسطس, 19:32 GMT
وأضاف بوتين أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول رد الفعل المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، إن "رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، وأنهم يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
البنتاغون يعتزم محاكاة حدوث انفجار نووي في أوروبا الشرقية وروسيا ودراسة عواقبه
البنتاغون: تأثير تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى سيكون ضئيلا للغاية
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