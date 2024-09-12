https://sarabic.ae/20240912/البنتاغون-يعتزم-محاكاة-حدوث-انفجار-نووي-في-أوروبا-الشرقية-وروسيا-ودراسة-عواقبه-1092628186.html
البنتاغون يعتزم محاكاة حدوث انفجار نووي في أوروبا الشرقية وروسيا ودراسة عواقبه
البنتاغون يعتزم محاكاة حدوث انفجار نووي في أوروبا الشرقية وروسيا ودراسة عواقبه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إبرام عقد مع إحدى الشركات المحلية لإجراء أبحاث عواقب انفجار نووي مفترض يشمل أوروبا الشرقية وروسيا. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T07:29+0000
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من وثيقة للبنتاغون، جاء فيها: "يتعين على المقاول استخدام البرامج ورموز الكمبيوتر، لتوسيع النطاق الجغرافي للدراسة لتشمل دول الكتلة الشرقية السابقة، وتحديث التعليمات البرمجية للمناطق خارج أوروبا الشرقية وغرب روسيا".وأضافت الوثيقة: "منح سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي عقدا لمقاول واحد، لتطوير برامج بحثية نشطة تركز على نمذجة تأثيرات الأسلحة النووية على الأنظمة الزراعية".وسيُطلب من المقاول توفير الأفراد والمعدات والمرافق والموارد الأخرى، لمحاكاة حالة حرب نووية عالمية قد تؤدي إلى تدمير المزارع الزراعية، وسيتم تنفيذ العمل باستخدام برنامج يسمح لك بإعادة إنشاء موقف مماثل، وتبلغ القيمة التقديرية للعقد 34 مليون دولار.إعلام: المسؤولون الأمريكيون منقسمون بشأن السماح لكييف بضرب عمق روسياالبنتاغون يكشف عن حجم الأموال التي أنفقها على توسيع إنتاج القذائف
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون يعتزم محاكاة حدوث انفجار نووي في أوروبا الشرقية وروسيا ودراسة عواقبه
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إبرام عقد مع إحدى الشركات المحلية لإجراء أبحاث عواقب انفجار نووي مفترض يشمل أوروبا الشرقية وروسيا.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من وثيقة للبنتاغون، جاء فيها: "يتعين على المقاول استخدام البرامج ورموز الكمبيوتر، لتوسيع النطاق الجغرافي للدراسة لتشمل دول الكتلة الشرقية السابقة، وتحديث التعليمات البرمجية للمناطق خارج أوروبا الشرقية وغرب روسيا".
وأضافت الوثيقة: "منح سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي عقدا لمقاول واحد، لتطوير برامج بحثية نشطة
تركز على نمذجة تأثيرات الأسلحة النووية على الأنظمة الزراعية".
وسيُطلب من المقاول توفير الأفراد والمعدات والمرافق والموارد الأخرى،
لمحاكاة حالة حرب نووية عالمية قد تؤدي إلى تدمير المزارع الزراعية، وسيتم تنفيذ العمل باستخدام برنامج يسمح لك بإعادة إنشاء موقف مماثل، وتبلغ القيمة التقديرية للعقد 34 مليون دولار.