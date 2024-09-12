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لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا
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البنتاغون يعتزم محاكاة حدوث انفجار نووي في أوروبا الشرقية وروسيا ودراسة عواقبه
البنتاغون يعتزم محاكاة حدوث انفجار نووي في أوروبا الشرقية وروسيا ودراسة عواقبه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إبرام عقد مع إحدى الشركات المحلية لإجراء أبحاث عواقب انفجار نووي مفترض يشمل أوروبا الشرقية وروسيا. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T07:29+0000
2024-09-12T07:29+0000
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البنتاغون الأمريكي
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من وثيقة للبنتاغون، جاء فيها: "يتعين على المقاول استخدام البرامج ورموز الكمبيوتر، لتوسيع النطاق الجغرافي للدراسة لتشمل دول الكتلة الشرقية السابقة، وتحديث التعليمات البرمجية للمناطق خارج أوروبا الشرقية وغرب روسيا".وأضافت الوثيقة: "منح سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي عقدا لمقاول واحد، لتطوير برامج بحثية نشطة تركز على نمذجة تأثيرات الأسلحة النووية على الأنظمة الزراعية".وسيُطلب من المقاول توفير الأفراد والمعدات والمرافق والموارد الأخرى، لمحاكاة حالة حرب نووية عالمية قد تؤدي إلى تدمير المزارع الزراعية، وسيتم تنفيذ العمل باستخدام برنامج يسمح لك بإعادة إنشاء موقف مماثل، وتبلغ القيمة التقديرية للعقد 34 مليون دولار.إعلام: المسؤولون الأمريكيون منقسمون بشأن السماح لكييف بضرب عمق روسياالبنتاغون يكشف عن حجم الأموال التي أنفقها على توسيع إنتاج القذائف
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يعتزم محاكاة حدوث انفجار نووي في أوروبا الشرقية وروسيا ودراسة عواقبه

07:29 GMT 12.09.2024
CC0 / / مبنى البنتاغون
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
CC0 / /
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إبرام عقد مع إحدى الشركات المحلية لإجراء أبحاث عواقب انفجار نووي مفترض يشمل أوروبا الشرقية وروسيا.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من وثيقة للبنتاغون، جاء فيها: "يتعين على المقاول استخدام البرامج ورموز الكمبيوتر، لتوسيع النطاق الجغرافي للدراسة لتشمل دول الكتلة الشرقية السابقة، وتحديث التعليمات البرمجية للمناطق خارج أوروبا الشرقية وغرب روسيا".
وأضافت الوثيقة: "منح سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي عقدا لمقاول واحد، لتطوير برامج بحثية نشطة تركز على نمذجة تأثيرات الأسلحة النووية على الأنظمة الزراعية".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
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27 أغسطس, 19:32 GMT
وسيُطلب من المقاول توفير الأفراد والمعدات والمرافق والموارد الأخرى، لمحاكاة حالة حرب نووية عالمية قد تؤدي إلى تدمير المزارع الزراعية، وسيتم تنفيذ العمل باستخدام برنامج يسمح لك بإعادة إنشاء موقف مماثل، وتبلغ القيمة التقديرية للعقد 34 مليون دولار.
إعلام: المسؤولون الأمريكيون منقسمون بشأن السماح لكييف بضرب عمق روسيا
البنتاغون يكشف عن حجم الأموال التي أنفقها على توسيع إنتاج القذائف
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