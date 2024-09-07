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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20240907/البنتاغون-يكشف-عن-حجم-الأموال-التي-أنفقها-على-توسيع-إنتاج-القذائف-1092471759.html
البنتاغون يكشف عن حجم الأموال التي أنفقها على توسيع إنتاج القذائف
البنتاغون يكشف عن حجم الأموال التي أنفقها على توسيع إنتاج القذائف
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا تؤكد فيه أن البنتاغون استثمر 5.3 مليار دولار منذ عام 2022 لتوسيع إنتاج القذائف مع تقديم المساعدة العسكرية لكييف. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T07:26+0000
2024-09-07T07:26+0000
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وجاء في تقرير البنتاغون أن "الولايات المتحدة استثمرت 5.3 مليار دولار لتوسيع الإنتاج المحلي... من الذخائر أو مكوناتها".ووفقا للتقرير، تعكس البيانات زيادة في الطاقة الإنتاجية اعتبارا من عام 2022 إلى المعدلات الحالية.وفي وقت سابق، ذكر بيان للبنتاغون أن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار. وبحسب البيان، ستشمل الحزمة الجديدة راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"، وقذائف مدفعية 155 ملم و105 ملم، وأنظمة "Javelin и AT-4" المضادة للدبابات، ومركبات المشاة القتالية "برادلي"، وناقلات الجنود المدرعة "إم113"، والمركبات المضادة للألغام.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.البنتاغون: تأثير تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى سيكون ضئيلا للغايةالبنتاغون: واشنطن لا تخطط لرفع القيود عن القوات المسلحة الأوكرانية لضرب العمق الروسي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

البنتاغون يكشف عن حجم الأموال التي أنفقها على توسيع إنتاج القذائف

07:26 GMT 07.09.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوركتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان تعثر على قذائف بولندية الصنع، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان تعثر على قذائف بولندية الصنع، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا تؤكد فيه أن البنتاغون استثمر 5.3 مليار دولار منذ عام 2022 لتوسيع إنتاج القذائف مع تقديم المساعدة العسكرية لكييف.
وجاء في تقرير البنتاغون أن "الولايات المتحدة استثمرت 5.3 مليار دولار لتوسيع الإنتاج المحلي... من الذخائر أو مكوناتها".
ووفقا للتقرير، تعكس البيانات زيادة في الطاقة الإنتاجية اعتبارا من عام 2022 إلى المعدلات الحالية.

وفقًا للتقرير، في عام 2022، أنتجت الولايات المتحدة 14.4 ألف قذيفة عيار 155 ملم، وخمسة راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"، و21 نظام "باتريوت" شهريًا. ويلاحظ أنه في الوقت الحالي ارتفع إنتاج قذائف عيار 155 ملم إلى 40 ألف قذيفة شهريًا، وإنتاج أنظمة "هيمارس" ما يصل إلى ثمانية في الشهر، وأنظمة باتريوت إلى نحو 42 في الشهر.

وفي وقت سابق، ذكر بيان للبنتاغون أن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار. وبحسب البيان، ستشمل الحزمة الجديدة راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"، وقذائف مدفعية 155 ملم و105 ملم، وأنظمة "Javelin и AT-4" المضادة للدبابات، ومركبات المشاة القتالية "برادلي"، وناقلات الجنود المدرعة "إم113"، والمركبات المضادة للألغام.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
البنتاغون: واشنطن قلقة من التصعيد الأوكراني لكنها ملتزمة بدعم كييف بأسلحة مختلفة
15 أغسطس, 20:13 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
البنتاغون: تأثير تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى سيكون ضئيلا للغاية
البنتاغون: واشنطن لا تخطط لرفع القيود عن القوات المسلحة الأوكرانية لضرب العمق الروسي
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