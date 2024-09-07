https://sarabic.ae/20240907/البنتاغون-يكشف-عن-حجم-الأموال-التي-أنفقها-على-توسيع-إنتاج-القذائف-1092471759.html

البنتاغون يكشف عن حجم الأموال التي أنفقها على توسيع إنتاج القذائف

البنتاغون يكشف عن حجم الأموال التي أنفقها على توسيع إنتاج القذائف

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا تؤكد فيه أن البنتاغون استثمر 5.3 مليار دولار منذ عام 2022 لتوسيع إنتاج القذائف مع تقديم المساعدة العسكرية لكييف. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T07:26+0000

2024-09-07T07:26+0000

2024-09-07T07:26+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

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وجاء في تقرير البنتاغون أن "الولايات المتحدة استثمرت 5.3 مليار دولار لتوسيع الإنتاج المحلي... من الذخائر أو مكوناتها".ووفقا للتقرير، تعكس البيانات زيادة في الطاقة الإنتاجية اعتبارا من عام 2022 إلى المعدلات الحالية.وفي وقت سابق، ذكر بيان للبنتاغون أن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار. وبحسب البيان، ستشمل الحزمة الجديدة راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"، وقذائف مدفعية 155 ملم و105 ملم، وأنظمة "Javelin и AT-4" المضادة للدبابات، ومركبات المشاة القتالية "برادلي"، وناقلات الجنود المدرعة "إم113"، والمركبات المضادة للألغام.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.البنتاغون: تأثير تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى سيكون ضئيلا للغايةالبنتاغون: واشنطن لا تخطط لرفع القيود عن القوات المسلحة الأوكرانية لضرب العمق الروسي

https://sarabic.ae/20240815/البنتاغون-واشنطن-قلقة-من-التصعيد-الأوكراني-لكنها-ملتزمة-بدعم-كييف-بأسلحة-مختلفة-1091793636.html

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