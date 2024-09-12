https://sarabic.ae/20240912/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-ليست-مستعدة-بعد-لرفع-القيود-على-الضربات-الأوكرانية-في-عمق-أراضي-روسيا-1092656615.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست مستعدة بعد لرفع القيود على الضربات الأوكرانية في عمق أراضي روسيا
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست مستعدة بعد لرفع القيود على الضربات الأوكرانية في عمق أراضي روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T20:29+0000
2024-09-12T20:29+0000
2024-09-12T20:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلن باتيل عبر شبكة "سي إن إن"، متحدثاً عن إمكانية رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق روسيا: "ليس لدي أي إعلان عن أي سياسة، ولن أتكهن بالتأكيد".وعلق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، اليوم الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية".
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-يعلق-على-السماح-لكييف-باستخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-العمق-الروسي--1092653409.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست مستعدة بعد لرفع القيود على الضربات الأوكرانية في عمق أراضي روسيا
ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية ولا تريد التكهن بذلك.
وأعلن باتيل عبر شبكة "سي إن إن"، متحدثاً عن إمكانية رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق روسيا: "ليس لدي أي إعلان عن أي سياسة، ولن أتكهن بالتأكيد".
وشدد باتيل على أن موقف الإدارة الأمريكية من هذه القضية لم يتغير في الوقت الحالي.
وعلق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، اليوم الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الصحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية".