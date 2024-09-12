https://sarabic.ae/20240912/بوتين-يعلق-على-السماح-لكييف-باستخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-العمق-الروسي--1092653409.html
بوتين يعلق على السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي
بوتين يعلق على السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، اليوم الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T16:45+0000
2024-09-12T16:45+0000
2024-09-12T17:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الصحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وتابع بوتين: المشاركة المباشرة لدول الناتو والولايات المتحدة وأوروبا بالصراع الأوكراني سيغير جوهره بشكل كبير وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحاديةعلاوة على ذلك، كتبت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن هناك انقساما في الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع.
https://sarabic.ae/20240912/خبير-عسكري-بريطاني-الهجوم-الروسي-يعزل-القوات-الأوكرانية-عن-مقاطعة-كورسك--1092653231.html
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روسيا
بوتين يعلق على السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي
16:45 GMT 12.09.2024 (تم التحديث: 17:19 GMT 12.09.2024)
علق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، اليوم الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الصحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية".
وتابع بوتين: المشاركة المباشرة لدول الناتو والولايات المتحدة وأوروبا بالصراع الأوكراني سيغير جوهره بشكل كبير وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية
ويوم أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مسألة منح كييف الإذن باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية لا تزال قيد الدراسة.
علاوة على ذلك، كتبت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن هناك انقساما في الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع.